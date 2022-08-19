Turkcell İkinci Çeyrekte Yüzde 46,0 Büyüdü, İlk 6 Ayda 1,2 Milyon Yeni Müşteri Kazandı

İSTANBUL, (DHA) - Turkcell, 2022 yılının ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Turkcell Grubu; konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 46,0 artışla 12,5 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 45,1 artışla 5,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2022 yılı ikinci çeyrek net kârı da yüzde 67,0 artarak 1,9 milyar TL'ye ulaştı. 579 bin yeni müşteri ile haziran sonu itibarıyla toplam 1,2 milyon yeni müşteriye ulaştı.

Büyüme rakamlarını paylaşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yılın ikinci çeyreğinde küresel konjonktürde kendisini güçlü biçimde hissettiren enflasyonist baskı, artan resesyon riski ve bölgemizdeki savaşın etkileri, şirketlerin yeni dönem stratejilerini gözden geçirmelerinde ve artan maliyetlerini yönetme politikalarında etkili oldu. Böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen içinde bulunduğumuz süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve memnuniyetlerini yükselten geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk altı ayında, 2019'da başlattığımız "her yıl 1 milyon yeni müşteri" hedefimizin üzerine çıkmayı başardık. Ortaya çıkan bu başarılı tabloda, yenilikçi teknolojimiz ve güçlü marka ekosistemimiz sayesinde ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirme motivasyonumuzun önemli payı var" dedi.

DİJİTAL SERVİSLER BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

TV+, Lifebox, fizy ve BiP gibi markaları çatısı altında bulunduran Turkcell Dijital OTT servislerinin gelirleri yıldan yıla yüzde 56 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,1 milyon artışla 4,5 milyona ulaştı. Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü Lifebox, yüzde 51 oranında büyüdü ve 1,6 milyon kullanıcıya ulaştı.

TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 24 artışla 879 bin olarak gerçekleşti. IP TV müşterileri ise yüzde 23 büyüyerek 1,2 milyon oldu. BiP'in, 3 ay aktif müşteri kullanıcı sayısı 23,4 milyon oldu. Turkcell, ayrıca kurumsal müşterilerinin bulut, kurumsal e-posta ve video konferans çözümleri ihtiyaçlarına tümden yanıt oluşturacak "İşte Suit" adlı yeni paketini müşterilerinin kullanımına sundu.

TURKCELL DİJİTAL İŞ SERVİSLERİ, GELİRİNİ YILLIK BAZDA YÜZDE 85 ARTIRDI

Turkcell Dijital İş Servisleri gelirini yıllık bazda yüzde 85 artırarak 1,1 milyar TL'ye ulaştırdı. Bu çeyrekte 840 yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri, 2022 yılı ikinci çeyreğinin ardından gelire dönüşecek 1,7 milyar TL kontrat değerine sahip. Turkcell, dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığı yüksek talep nedeniyle Gebze veri merkezinde ilave bin metrekare yeni alan açtı.

Turkcell tarafından geliştirilen Paycell'in, techfin alanında Türkiye'deki en önemli girişimlerinden biri olduğuna dikkat çeken ve müşterilerine farklı alanlarda çözümler sunan bir yenilikçi ödeme hizmetleri platformu olduğunu belirten Erkan, bu konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

"Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell'deki kullanıcı sayımız 7 milyona ulaştı ve gelirlerimiz yüzde 77,5 büyüyerek 199 milyon TL oldu. Paycell'in tüm servislerinden geçen işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam POS çözümleri işlem hacmi çeyreklik bazda yüzde 39 artışla 2,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ekonomik potansiyeli ve dijital okur-yazarlığı yüksek nüfus yapısı sayesinde Paycell'in güçlü ivmesini sürdüreceğine inanıyoruz."

TURKCELL 2022 YIL SONU HEDEFLERİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Büyümeğe devam edeceklerini vurgulayan Erkan, "İlk 6 ayda ortaya konulan güçlü operasyonel ve finansal performans sonucunda Turkcell 2022 yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda 2022 yıl sonu için yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde gelir büyümesi, yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde FAVÖK beklenirken, operasyonel yatırımların gelirlere oranının ise önceki beklentiye paralel olarak yüzde 20-21 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde salgın koşullarına rağmen bu yıl da müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk yarıyılı başarıyla geçirdik. Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yıl sonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı