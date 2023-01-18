Türkiye’de Araba Sahibi Olmanın Maliyeti Ne Kadar? En Ucuz Araç Kaç Bin TL?

Son zamanlarda otomobil sahibi olmak giderek daha zor hale geldi. COVID-19 salgını nedeniyle tedarik ağlarının kesintiye uğraması sıfır araç üretiminde sorunlara neden oldu. Öyle ki yıllar önce başlayan ve artık unuttuğumuz pandemi bugün de otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor. Büyük ölçüde çip ikilemi nedeniyle, işletmeler eskisi gibi otomobil üretemiyor.

Elbette sıfır araba almanın zorluğu, kullanılmış araba pazarında duyulmamış durumlar yaratmıştır. Bu anlamda, sıfırdan daha pahalı ikinci el otomobiller seri ilan sitelerinde bulunabilir. Elbette, bir otomobil satın almayla ilgili zorluklar bunlarla sınırlı değil. Tüketiciler, zayıflayan Türk Lirası ve artan aylık enflasyon rakamları nedeniyle zorlanmaya başlıyor. Sonuç olarak, birçok vatandaşın artık aracı yok. Her şeye rağmen bugün bir araba almaya kararlı olsaydınız, en düşük aylık ödemeniz ne kadar olurdu?

Aylık Masraf Ne Kadar?

Bu yazımızda sizlerle derinlemesine bir hesaplama yapacağız. Türkiye'nin en uygun fiyatlı arabasını inceleyeceğiz, sonra onu almayı hayal edeceğiz. Ek olarak, otomobilin bir yıldır bizde olduğunu varsayarak tüm masrafları toplayacağız. Tüm bu hesaplamalar sonunda sıfır araç almanın aylık maliyetini çıkarmış olacağız. Peki tam bir yıl boyunca kullandığımız sıfır bir araba için hangi ödemeler gereklidir? Devam etmeden önce, yeni bir arabanın fiyatına tam olarak neyin dahil olduğunu anlamak önemlidir. Hemen o ödemelere bir göz atalım:

Aracın maliyeti

Tescil işlemleri

Zorunlu trafik sigortası

MTV

Yakıt masrafı

Lastik masrafı

Bakım masrafı

Türkiye'nin En Uygun Fiyatlı Aracı Hyundai i10 Oldu

Hyundai, şu anda Türkiye'de pazarlanan en ucuz araç olan i10'u tanıttı. Kompakt bir şehir otomobilini andıran i10'un fiyatı ÖTV ve KDV dahil 344 bin Türk Lirası. Bu fiyatlandırmanın sadece başlangıç olduğunu da ekleyelim. 344.000 TL'ye manuel şanzımanlı ve 1.0 litrelik küçücük motora sahip bir otomobil sahibi olabilirsiniz.