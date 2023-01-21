TurkNet'in yaptığı zamma tepki yağıyor! Kullanıcılar isyan etti

Türkiye'nin tek fiyat politikası izleyen internet sağlayıcısı TurkNet, yaptığı yeni zamla kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada çok sayıda TurkNet kullanıcısı isyan etti.

2022 yılındaki zamlar vatandaşın belini bükerken 2023 yılında da peş peşe zamlar geliyor. TGRT haber'in aktardığı habere göre; Artan enflasyona karşılık dijital platformlara ve diğer abonelik hizmetlerine üst üste zam gelmeye devam ediyor.

2023'e girerken ocak ayı itibariyle Netflix, Exxen ve daha birçok platform için fiytlar artarken, internet sağlayıcısı TurkNet de kullanıcılardan tepki toplayan bir zam yaptı.

TÜRKNET'TEN YÜZDE 50 ZAM



SpeedTest istatisklerinde Türkiye'nin en hızlı internet ortalamasına sahip şirketlerinden TurkNet, ekonomik koşulları göz önüne alarak zam yaptığını duyurdu.

Kullanıcıları SMS ve e-posta yoluyla bilgilendiren TurkNet, 139.90 TL'lik GigaFiber fiyatını 229.90, Türk Telekom altyapısıyla hizmet sağladığı hizmetinin fiyatını ise 169.90 TL'den 249.90 TL'ye çıkardığını duyurdu.

TurkNet abonelerine gönderilen mesajda yeni ücretin Şubat 2023 tarihli faturaya yansıyacağı belirtildi. Öte yandan zamla birlikte bu zamdan daha az etkilenmek isteyenler için farklı bir seçenek de sunuldu.

Buna göre TurkNet aboneleri, 249,90 TL'lik ücret ödememek için önümüzdeki 10 ayın internet ücretini peşin olarak ödeyerek aylık 199,90 TL'ye kullanabilecek.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan çok sayıda kullanıcı zamma tepki göstererek aboneliklerini iptal etmek istediklerini yazdı. Şirketin söz konusu zamda geri adım atmayacağı bilinmiyor.