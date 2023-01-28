Vergi affı mecliste. Vergi affının detayları belli oldu

Vergi affı mecliste. Vergi affının detayları belli oldu

AK Parti tarafından sunulan Teklif, vergi, prim, ceza gibi borçlarını içeriyor. 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuru yapılacak. Peşin ödeme halinde yurtiçi ÜFE oranından yüzde 90 oranında da indirim uygulanacak.

Türkiye erken seçime gidiyor. Seçim öncesi hükümet peş peşe müjdeler açıklıyor. Son müjde ise vergi affı oldu. Vergi affı müjdesinin detayları merak ediliyordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, vergi, prim, ceza gibi borçlarla ilgili yeniden yapılandırmayı içeren ilgili kanun teklifinin tamamlandığını ve Meclis’e sunulduğunu belirterek ilgili teklifle ilgili şu açıklamaları yaptı.

Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler, askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek.

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler kapsam dışında. 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvurulacak ve yapılandırılan tutarlar peşin veya taksitle ödenecek.

Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek. Peşin ödeme halinde yurtiçi ÜFE oranından yüzde 90 indirim olacak.

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