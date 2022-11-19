Yapılan bu hata doğalgaz faturasını alevlendiriyor! Kimse dikkat etmiyordu

Türkiye'de artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon vatandaşa zam olarak yansımaya devam ediyor. Özellikle doğalgaz fiyatlarına gelen zamlar enerji giderlerinin artmasına yol açtı. Yaz aylarında yapılan doğalgaz zamları pek hissedilmedi. Kış aylarında zamlar çok daha fazla hissedilecek.

Havalar giderek soğumaya başladı. Önümüzdeki günlerde de ısınma giderleri artacak. Özellikle doğalgaz faturaları kış aylarında çok yüksek geliyor. Çok sayıda kişi tasarruf tedbirlerini şimdiden araştırmaya başlamış durumda.

Evde yapılan bazı hataların doğalgaz faturalarını uçurduğu öğrenildi. Akşam'da yayınlanan bir içerikte; Doğalgaz faturalarını uçuran hatalara yer verildi.

Doğalgaz faturanızın yüksek gelmemesi için dikkat etmeniz gereken bazı uyarılar bulunuyor.

FATURAYI DÜŞÜREN ÖNERİLER!

Doğalgaz faturaların yüksek gelmesine neden olan en önemli sorunlardan biri kombi bakımının yapılmamasıdır.

Faturanızın daha az gelmesini istiyorsanız, Öncelikle her yıl kombi bakımı yaptırın.

Basınçla çalışan bu cihazlarda tıkanmalar ya da düşük seviyeler yaşanabilir. Bu da olduğunuz alanı çok ısıtmaz. Sürekli miktarı artırmak zorunda kalırsınız. Bu yüzden kombi bakımını ihmal etmeyin.

KOMBİ AYARLAYIYLA OYNAMAYIN!

Sürekli ayarlarıyla oynarsanız basınç nedeniyle doğalgaz hızlı bir randuman gösterir. Seviyesi aniden yükselen doğalgaz, saati de hızlandırır.

Sürekli olarak kaçak olup olmadığını kontrol edin. Doğalgaz kaçağı hem size zarar hem de cebinize. Bu yüzden boruların birleşme alanını sık sık kontrol edin.

Boş odalar da büyük bir sorun. Bu yüzden boş odalarla ilgilide uzmanların bazı uyarıları bulunuyor.

Doğalgazı kullanmadığınız yerlerdeki vanaları kapatın. Kombideki ayarlarla oynamayın. Direk vana kapatırsanız bu ani basınca neden olmaz.

Evinizde ısı yalıtım sistemi varsa az miktarda açarak daha tasarruflu bir işlem görmüş yapmış olursunuz.

Koltuk, perde ya da minder gibi eşyalarla radyatörün önünü kapatmayın. Bu evi ısıtmaz. Sürekli ısı derecesini artırırsınız. Bazı evlerde radyatörün önüne koltuk yada kanepe konuluyor. Bu son derece yanlış bir uygulama.. Bu yüzden radyatörün önünün açık olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Bu önerilerle doğalgaz faturasını yarı yarıya azaltmak mümkündür. Eğer faturanız yüksek geliyorsa mutlaka bu uyarıları uygulayın.