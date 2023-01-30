Yeni uygulama! 2000-2008 arası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor!

1999 Sonrasında sigortalı olanlar EYT ile yapılan yeni düzenlemede mağdur olduklarını belirtiyorlardı. İddialara göre kademeli emeklilik sistemi için yeni bir çalışma başlatıldı.

EYT meselesi büyük tartışma başlatmıştı. Milyonlarca vatandaş emekli olabilecek. Ancak 1999 sonrasında sigortalı olanlar yaş beklemek zorunda. Bu durum büyük tartışmalara yol açmış hem çalışanların hem muhalefetin tepkisini çekmişti. Yeni emeklilik sistemiyle ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre yeni emekli olmak isteyenleri sevindirecek bir düzenleme hayata geçirilecek ve kademeli emeklilik sistemi hayata geçirilecek.

Seçimler yaklaşırken kesenin ağzını açan AKP, uzun yıllardır tartışma konusu olan EYT düzenlemesini Meclis'e getirmeye hazırlanırken yeni bir gelişme yaşandı. EYT’yi bir gün kaçıran ya da ilk işe giriş tarihi 2000 sonrası olanlar, sosyal medyada duruma isyan etmeye başladı.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bu durumu AKP'li yetkililerle konuştuğunu ve bu durumdaki kişilere kademeli emeklilik öngören bir düzenleme için çalışma başlatıldığını aktardı.

Bülent Aydemir'in yazısından bir bölüm şöyle:

EYT düzenlemesinden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. SGK üzerinde büyük yük oluşturacak bu düzenlemeyle birlikte hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlarımız da oldu.

Bir gün ile EYT’yi kaçıran ya da ilk işe giriş tarihi 2000 sonrası olan vatandaşlar da kendileriyle ilgili düzenleme yapılmasını talep ediyor. Onların beklentisi EYT’liler gibi yaş şartı olmadan prim ve hizmet yılı şartını doldurmak koşulu ile emekli olmak değil. Kademeli emeklilik istiyorlar.

Bu konuyu araştırdım; yetkililere ve ilgililere sordum. Bu durumdaki vatandaşların haklı olduklarını ve bu konuda da bir ön çalışma başlattıklarını belirtiyorlar. EYT kapsamında olur mu ya da seçim öncesine yetişir mi bilemiyorum ama 2000 sonrası mağdurlarla ilgili bir kademeli emeklilik çalışması da başlatılmış.

Özü itibariyle 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlere kademeli emeklilik, daha açık ifadeyle emeklilik yaşını bir iki yıl geri getirecek bir çalışma bu... Buradan duyurmuş olayım… Daha EYT hayata geçmeden, bu da nereden çıktı? diyebilirsiniz. Bugün olmasa bile seçim sonrası kaçınılmaz şekilde gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü genel seçimden 10 ay sonra bu kez belediye seçimleri var...

2000 sonrası SGK mağdurları diye bir grup var. Sosyal medyada örgütlenmişler. 100 bine yakın üyeleri var ve sayıları her geçen gün artıyor. Emeklilikte Adalet Platformu adını vermişler gruplarına; EYT gibi dernek olma yolunda ilerliyorlar. Savundukları şu: “Herkes için eşit şartlarda ister yaş, ister prim koşulu olsun, adil bir emeklilik sistemi bu ülkenin en öncelikli gündemidir.”

Başta Cumhurbaşkanlığı CİMER olmak üzere, ilgili makamlara yazdıkları dilekçe ve mektuplarda, “8 Eylül 1999 öncesi işe giriş tarihli çalışanlar ile 9 Eylül 1999 sonrası ilk işe giriş tarihli çalışanları arasında emeklilik şartlarında büyük haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, Anayasa’nın 10. maddesindeki adalet eşitliği çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 8 Eylül 1999 öncesi SGK hakları neyse, 9 Eylül 1999 sonrası da aynı hakların her vatandaşa uygulanması gerekir.

Bu eşitsizlik ve adaletsizliğin toplumdaki negatif etkisi milyonları etkilemiş; hak kayıpları ve mağduriyetler ortaya çıkmıştır. İsteğimiz; eşit ve adil bir SGK düzenlemesidir. Toplumun her kesimini mutlu edecek bir sonuç bekliyoruz” diyorlar.

TALEPLER KARŞILIK BULACAK MI?

Öte yandan çok sayıda sosyal güvenlik uzmanı ve ekonomiste göre bu taleplerin karşılık bulması mümkün. Bu taleplerin karşılık bulması durumunda milyonlarca kişiye erken emeklilik yolu açılabilecek.

YAŞ ÇOK YÜKSEK BULUNUYOR

Uzun bir süredir Türkiye'de emekli olabilmek için yaş bekleniyor. 65 yaşında emekli olabilen vatandaşlar bu yaş sınırını çok yüksek buluyor. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde de uygulanan 65 yaş sınırına karşılık ise Türkiye'deki ortalama insan ömrünün kısaldığına dikkat çekiliyor.