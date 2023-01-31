Zam müjdesi! İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu!

İş Bankası'ndan emekliyi mutlu edecek promosyon zammı geldi. . Şubat ayı emekli promosyon rakamlarını açıklayan İş Bankasının güncel kampanyası yapılan duyuruyla belli oldu. 4.500 TL ile 7500 Türk lirası arası promosyon almak mümkün olacak.

Ocak ayında zam alan emeklilere bir müjde daha geldi. İş Bankası tarafından yapılan açıklamada emeklilere ödenecek promosyon rakamlarının güncellendiği duyuruldu. Maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler promosyonda büyük bir müjdeyle karşılaşacaklar.

Gerçek Gündem'de aktarılanlara göre; İş Bankası emekli promosyon rakamlarını güncelledi. İşte güncel Şubat ayı emekli promosyon rakamları...

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

Emekli Maaşımı İş Bankası’ndan Nasıl Alırım?

Yeni emekli olacaklar;

SSK veya Bağkur’dan emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası’nı tercih edebiliyor.

Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası’nı seçebiliyor.

Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, yalnızca İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak.*

(*) Yeni emekli olan kişilerin ikramiye, kıst maaş ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle Şubelerimize müracaat etmesi gerekmektedir.

YENİ MÜŞTERİLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Öte yandan vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre; Maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere banka bazı kolaylıklar sağlayacak.

Promosyon ödemesi haricinde bankadan kredi çekmek isteyen emeklilere İş Bankası cazip kredi fırsatları sunacak.

Başvurular İş Bankasının üstelik herhangi bir şubesinden de yapılabilecek.