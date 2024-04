Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli: “Rozetimi Çıkardığım An Benim İçin En Zor An Oldu"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, görevine başlarken CHP rozetini çıkardı. "Görüşü ne olursa olsun, bütün halkımız bizden eşit hizmet, eşit temsiliyet alacak" diyen Denizli, “Rozetimi taşırken bunun her bir anından büyük bir gurur duydum. Hep partime yakışacak şekilde davranmaya dikkat ettim. Çalışmalarımı hep bu bilinçte, bu anlayışta sürdürdüm çünkü biz Türkiye'nin yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil aynı zamanda hem kurtuluşun hem de kuruluşun partiyiz. Hep buna yakışacak şekilde davrandım. O nedenl

HABER: ECE AZAK KAMERA: KERİM UĞUR

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, görevine başlarken CHP rozetini çıkardı. "Görüşü ne olursa olsun, bütün halkımız bizden eşit hizmet, eşit temsiliyet alacak" diyen Denizli, “Rozetimi taşırken bunun her bir anından büyük bir gurur duydum. Hep partime yakışacak şekilde davranmaya dikkat ettim. Çalışmalarımı hep bu bilinçte, bu anlayışta sürdürdüm çünkü biz Türkiye'nin yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil aynı zamanda hem kurtuluşun hem de kuruluşun partiyiz. Hep buna yakışacak şekilde davrandım. O nedenle de rozetimi çıkarırken benim için en zor an bugün o oldu. Rozetimin yeri kalbim zaten, kalbimin içinde rozetimi taşımaya devam edeceğim” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli, Çeşme Belediye binası önünde düzenlenen devir teslim törenin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Denizli, şunları söyledi:

“Bizim bugün Türkiye'de değişim rüzgarı, her bir yanı sardıysa dünden daha büyük sorumluluğumuz var demektir. Halkımız çok büyük bir teveccüh gösterdi partimize yönelik. Bizler seçim kampanyasında vadettiğimiz her şeyi hayata geçirmek ve hatta halkın gözden kaçırdığımız ihtiyaçlarını hayata geçirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Hem çocuklarımıza hem gençlerimize hem kadınlara yönelik sorumluluklarımız çok büyük. Bunun bilincinde halkı kucaklayan, halkı dinleyen, iyi gününde, kötü gününde yanında olacak bir anlayışla halka hizmet vereceğiz. Görüşü ne olursa olsun, bütün halkımız bizden eşit hizmet, eşit temsiliyet alacak. Belediyeciliği bir parti arka bahçesine çevirmek değil, aksine halkın ihtiyaçlarını bilen, onları dinleyen bir anlayışla halka hizmet vermeye devam edeceğiz. Tıpkı bu zamana kadar yaptığımız gibi.”

“ÇEŞMENİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLMANIN GURURU GERÇEKTEN TARİF EDİLEMEZ”

Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olan Denizli, “Baba ocağında, ata toprağında Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olmanın gururu gerçekten tarif edilemez. Bugün mazbatamı alırken yaşadığım duygusallığın en büyük sebeplerinden biri de bunun gururuydu. Bana bu şansı veren her bir anımda yanımda olduğunu hissettiren başta genel başkanım olmak üzere bütün parti yönetimimiz, parti meclis üyelerimiz, partili yol arkadaşlarımız, örgütümüz, örgüt emekçilerimize gönüllülerimize, görüşü ne olursa olsun girdiğim her mahallede beni kucaklayan Çeşme halkına çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu saydığım isimler olmasaydı bu yaptığımız çalışmaların hiçbir anlamı olmazdı. Yürüdüğüm yol anlamsız kalırdı. Birlikte yol yürürsek başarıya ulaşırız. Biz birlikte yürüdük, başardık. Bundan sonraki 5 senede de Çeşme halkımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“PARTİMİZİN TÜRKİYE GENELİNDE BİRİNCİ PARTİ ÇIKMASININ GURURU TARİF EDİLEMEZDİ”

Göreve başlarken 14 yıldır taşıdığı parti rozetini çıkaran Denizli, “Ben 14 sene boyunca partimin rozetini büyük bir gururla taşıdım. Büyük heyecanla taşıdım. Partime adım attığım ilk günün heyecanını yaşadım hep. Seçim gecesi evime döndüğümde sabaha karşıydı. Kendimi geçmiş fotoğraflarıma, gençlik kollarındaki fotoğraflarıma bakarken yakaladım ve bununla ilgili de duygu düşüncelerimi paylaştım. Bir mektup yayınladım. O mektupta da hiç vazgeçmediğimi yazdım. Çünkü biz ülke olarak her gün böyle bir bahar gününe uyanmadık. 1 Nisan'a uyandığımızda Türkiye kırmızıydı. Yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını almıştık. Değişim mesajını halkımıza verebildiğimizi anlamıştık ve bu nedenle bu eriştiğimiz sadece kendi başarımız değil, sadece İzmir'in başarısı değil; partimizin Türkiye genelinde birinci parti çıkmasının gururu tarif edilemezdi. Onun gururuyla bir iki gün geçirdim. Sürekli partime dair geçmişte yaşadığım anılarımı tazeleyerek geçirdim. O nedenle böyle bir duygu seli yaşadım. Partimin rozetini çıkartmak benim için bu kolay olmadı. Çünkü ben rozeti taşırken bunun her bir anından büyük bir gurur duydum. Hep partime yakışacak şekilde davranmaya dikkat ettim. Çalışmalarımı hep bu bilinçte, bu anlayışta sürdürdüm çünkü biz Türkiye'nin yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil aynı zamanda hem kurtuluşun hem de kuruluşun partiyiz. Hep buna yakışacak şekilde davrandım. O nedenle de rozetimi çıkarırken benim için en zor an bugün o oldu. Rozetimin yeri kalbim zaten, kalbimin içinde rozetimi taşımaya devam edeceğim” dedi.

“HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİMİZ BİR ÇEŞME DÖNEMİ OLACAK”

Çeşme'yi güzel bir dönem beklediğine dikkat çeken Denizli, “Halkla kucaklaştığımız halkın ihtiyaçlarına dönük hizmet verdiğimiz, halkı dinlediğimiz, halktan fikir aldığımız ve bu fikirleri hayata geçireceğimiz bir döneme giriyoruz. Onun haricinde zaten konuştuğumuz bütün projelerimiz, gençlik merkezimiz kulübümüz, sağlık merkezimiz, doğal gazın Çeşme'ye getirilmesi, altyapı çalışmalarının başlaması gibi bu konuştuğumuz projeler zaten hayata geçirmek için gece gündüz çalışacağımız ve halkımızla birlikte yöneteceğimiz bir Çeşme dönemi olacak” dedi.

Anka Haber Ajansı