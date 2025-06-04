Ekrem İmamoğlu: "Düşman Hukukunun Dünyada Görülmemiş Yöntemleri Uygulanıyor"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Belediye başkanlarımızı, siyasi arkadaşlarımı, onurlu bürokratlarımızı ve yol arkadaşlarımızı tutuklu zannetmeyin. Senaryosu önceden yazılmış bir film sergileniyor adeta. Önce şafak baskınları ve gözaltı, ardından beş gün boyunca pislik içinde, havasız, aç, susuz bir ortamda bekletilen ve tutuklanarak Silivri’ye gönderilen insanlar… Düşman hukukunun dünyada görülmemiş yöntemleri uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Belediye başkanlarımızı, siyasi arkadaşlarımı, onurlu bürokratlarımızı ve yol arkadaşlarımızı tutuklu zannetmeyin. Senaryosu önceden yazılmış bir film sergileniyor adeta. Önce şafak baskınları ve gözaltı, ardından beş gün boyunca pislik içinde, havasız, aç, susuz bir ortamda bekletilen ve tutuklanarak Silivri’ye gönderilen insanlar… Düşman hukukunun dünyada görülmemiş yöntemleri uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aziz Milletim, Size Kurban Bayramı’ndan önce hissettiğim derin üzüntülerimi, kaygılarımı anlatmak, ülkemize verilen büyük hasarları görerek seslenmek istiyorum. Belediye başkanlarımızı, siyasi arkadaşlarımı, onurlu bürokratlarımızı ve yol arkadaşlarımızı tutuklu zannetmeyin. Senaryosu önceden yazılmış bir film sergileniyor adeta. Önce şafak baskınları ve gözaltı, ardından beş gün boyunca pislik içinde, havasız, aç, susuz bir ortamda bekletilen ve tutuklanarak Silivri’ye gönderilen insanlar… Düşman hukukunun dünyada görülmemiş yöntemleri uygulanıyor. Silivri’de tutuklu bulunan arkadaşlarımız başka şehirlere naklediliyor, avukatları ve aileleriyle görüş imkanları kısıtlanıyor, zorlaştırılıyor.

"Kararlı mücadelemiz elbette milletimizle el ele devam edecek"

Aziz Milletim, vicdanı olan, adalete inanan, "Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır" diyen, milletimize sesleniyorum; sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, sosyalist demokratlara, liberal demokratlara sesleniyorum. Artık milletçe tutsağız, milletin iradesi tutsak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği, umutlarımız, aile kutsallarımız, işimiz gücümüz, yaşama sevincimiz, bereketimiz tutsak. Kararlı mücadelemiz elbette milletimizle el ele devam edecek. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Millet büyüktür."

Anka Haber Ajansı