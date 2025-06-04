Prof. Dr. Gaytancıoğlu’dan Buğday Fiyatına Tepki: “Üretimin Devamını Sağlayacak Bir Fiyat Değil”

27. Dönem CHP Edirne Milletvekili ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı buğday alım fiyatına tepki gösterdi. Gaytancıoğlu, “Maliyetler 14, 14,5 civarında. Verim yüksek olacak yerler için ‘iyi fiyat’ denilebilir ama çiftçinin buna bir yıl baktığını düşünürsek açıklanan fiyat üretimin devamlılığını sağlayacak bir fiyat değil. Dünya borsalarında fiyatlar yükselmeye başladı. Komşularımızda da ciddi kuraklıklar var” dedi.

(EDİRNE) - 27. Dönem CHP Edirne Milletvekili ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı buğday alım fiyatına tepki gösterdi. Gaytancıoğlu, “Maliyetler 14, 14,5 civarında. Verim yüksek olacak yerler için ‘iyi fiyat’ denilebilir ama çiftçinin buna bir yıl baktığını düşünürsek açıklanan fiyat üretimin devamlılığını sağlayacak bir fiyat değil. Dünya borsalarında fiyatlar yükselmeye başladı. Komşularımızda da ciddi kuraklıklar var” dedi.

Gaytancıoğlu, açıklanan buğday alım fiyatının ton başına 13 bin 500 lira olduğunu, Türkiye’nin buğday ithalatı yapacağını söyledi. Gaytancıoğlu, buğday fiyatında yüzde 22’lik artışın az olduğunu ifade etti.

Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

“Buğday fiyatları açıklandı. Ton başına 13 bin 500. Zaten son haftalarda borsalarda da bu fiyatlar oluşmuştu. Çukurova’da hasat başladı. İlk gelen sonuçlara göre çok ciddi verim kayıpları var.

13 bin 500 lira geçen seneye göre yüzde 22’lik bir artış. Geçtiğimiz yıl Türkiye Ziraat Odaları Birliği 10 lira 87 kuruş maliyet açıklamıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi de 9 lira 25 kuruş fiyat vermişti. 1 lira 75 kuruş da prim vermişti. Toplam 11 lira ama 11 lirayı oluşturabilmek için o 1 lira 75 kuruşu tam 9 ay bekletti. Bu sene prim de yok. Gerçekleşen enflasyonun çok çok altında bir fiyat açıklandı. Yüzde 22’lik bir artış.

“Dünya borsalarında fiyatlar yükselmeye başladı”

Bu tekrar ithalat yapacağımızı gösteriyor. Bu fiyat çok düşük bir fiyat. Maliyetler 14, 14,5 civarında. Verim yüksek olacak yerler için ‘iyi fiyat’ denilebilir ama çiftçinin buna bir yıl baktığını düşünürsek açıklanan fiyat üretimin devamlılığını sağlayacak bir fiyat değil. Dünya borsalarında fiyatlar yükselmeye başladı. Komşularımızda da ciddi kuraklıklar var. Rusya’da, Ukrayna’da üretim azalışları olacak. Bu sene çiftçimizin yüzünü güldürmemiz gerekiyordu. Ne olacak? Çiftçinin borcu daha da artacak. Daha fazla faiz ödeyecek.”

Anka Haber Ajansı