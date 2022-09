Görme Engelli Duru, Kornea Nakledileceği Gün Terastan Düşüp Ölmüş

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, geçen yıl 7 katlı apartmanın terasından düşüp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden görme engelli Nejla Duru Kurt'un (9), olay günü ailesiyle kornea nakli olmak üzere Ankara'ya gideceği ortaya çıktı. Kızının oyuncaklarını, kentte özel eğitim okulunda adı verilen sınıfa hediye eden Bilge Kurt, "Uçağa binip ameliyat için Ankara'ya gideceğimiz saatte Duru'yu defnettik. Gözü bulduk, ameliyat için hazır ama Duru yok" dedi.

Olay, 25 Haziran 2021'de, Beşirli Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli Nejla Duru Kurt, anneannesinin yaşadığı apartmanın 7'nci katındaki terasta oyun oynadığı sırada beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kurt, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Kurt, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OYUNCAKLARIYLA ARKADAŞLARI OYNAYACAK

Kentteki özel eğitim uygulama okulunda eğitim gören Nejla Duru Kurt'un, olay günü ailesiyle kornea nakli olmak üzere Ankara'ya gideceği ortaya çıktı. Okul yönetimi, Nejla Duru'nun anısını yaşatmak için "duyu ve hareket geliştirme uygulama alanı" sınıfı oluşturdu. Özel eğitim ihtiyacı duyan çocukların oyun becerilerini ve dokunma duyularını geliştirmek üzere tasarlanan sınıfın açılışı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Hakan ve Bilge Kurt çifti, tek çocukları olan Nejla Duru Kurt'un oyuncak ve giysilerini adına yaşatılan sınıfa hediye etti. Sınıfın girişine adına "anı köşesi" oluşturulan Nejla Duru'nun kaydırak, top havuzu, tüylü maskotlar ve salıncak gibi oyuncakları okulda özel eğitim alan çocukları sevindirdi.

'GÖZ BULDUK AMA DURU YOKTU'

Acılı anne Bilge Kurt, "Kızımın son doğum gününü yapamadık. Gözüyle görmese de gönlüyle gören bir çocuktu. 9 yılın içine 90 yıl sığdırdık. Mükemmel bir hayatı oldu. Duru'nun korneası oluşmamıştı, nakil olacaktı. Göz gelişimini tamamlaması için belli bir yaşı beklemesi gerekiyordu. Biz o yaşı doldurduk ama Allah nasip etmedi. Uçağa binip ameliyat için Ankara'ya gideceğimiz saatte Duru'yu defnettik. Kornea nakli Ankara'da olacaktı. Kızımın doktoru çok şaşırdı. Gözü bulduk, ameliyat için hazır ama Duru yok. 9 yıl bugünü beklemiştik" dedi.

Kızının adının yaşamasını istediğini belirten Kurt, "Duru'nun mükemmel oyuncakları vardı ama hep bir amacı vardı. Şimdi bu oyuncaklarla Duru'nun arkadaşları oynuyor. Duru için bir şeyler yapmak, adı yaşasın istiyordum. Duru'nun her şeyini oyuncakları, materyalleri kıyafetlerini her şeyini okula ve arkadaşlarına bağışladım. Bunun için de çok mutluyum. Duru görme engelliydi ama gönlüyle görüyordu. Eminim ki şu an bizi görüyor. Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşmayı sevdiği için o da çok mutlu olurdu. Çocuklar oynarken sanki Duru'yu gördüm. O kadar mutlu oldum ki amacıma ulaştım, gururluyum, mutluyum" diye konuştu.

Hakan Kurt ise "Duvara kızımın resimlerini asmışlar. Çocukların burada oynadığını görünce duygulandık, mutluyum. İnşallah bu tür sınıflarda engelli çocuklar daha çok faydalanır. Bu sınıf yapıldığı için çok gururlandım. Çocuklar oynarken sanki Duru'yu gördüm, duygulandım" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı