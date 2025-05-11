Chp'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinglerinin Beşincisi Silivri’de Yapılacak

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her Çarşamba İstanbul’da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisinin Silivri’de yapılacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri sürüyor. İstanbul’daki mitinglerin ilki Şişli’de, ardından sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir ve Beyazıt Meydanı’nda düzenlendi. Beşinci mitingin adresi ise bu çarşamba günü Silivri olacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingi X hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Adalet ve özgürlük için Silivri’deyiz! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza, tutuklu gençlere ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demek için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde buluşuyoruz. Silivri'den, Silivri zindanındaki yiğide selam ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

Anka Haber Ajansı