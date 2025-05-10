Ekrem İmamoğlu'ndan Anneler Günü Paylaşımı: Özledim Anne

Ekrem İmamoğlu'ndan Anneler Günü Paylaşımı: Özledim Anne

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anneler Günü dolayısıyla "Özledim Anne" notuyla paylaşım yaptı.

(İSTANBUL)- Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Anneler Günü dolayısıyla "Özledim Anne" notuyla paylaşım yaptı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 11 Mayıs Anneler günü dolayısıyla bir video paylaştı.

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından "Özledim Anne" başlığıyla paylaşılan videoda, İmamoğlu’nun annesi ile yaşadığı anılar yer alıyor.

Anka Haber Ajansı

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