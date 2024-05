İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: “Bir Arada Olmak Gücümüze Güç Katacak”

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - CHP Ege Bölgesi İl Başkanlarını ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir arada olmanın güçlerine güç katacağını ifade ederek, “Kamusal bir görev üstlendik ve bu kamusal görevin hakkı olan kimseyi kimsen ayırmadan hizmet ediyoruz” dedi.

CHP Ege Bölgesi İl Başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaretti. Ziyarete, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duhan Erhan, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper katıldı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan katıldı.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

''Öncelikle İzmir bizim yıllardır Ege'de gıptayla baktığımız, her zaman imrendiğimiz, bir şehir. İzmir'i biz bir ev olarak kabul ettiğimizde Denizli'yi de bahçesi olarak gördük yıllarca. Ev böyleyken bahçe niye böyle dedik. Hayıflanıyorduk ama bu hayıflanmamızın sonucuda çeyrek yüzyıl sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın yönettiği, sosyal demokrat, halkçı bir anlayışa kavuşması bzileri mutlu etti. Bizlere esin kaynağı verdiğiniz için başta İzmir örgütüne sonra sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Ege bu seçimde hakikaten farkını ortaya koydu. Ege'nin içerisinde bulunan 9 ille beraber Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerine düşeni eminim ki en iyi şekilde yapacaklar. Yerel iktidar genel itidarın habercisidir şiarıyla Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de deyimiyle seçimin bittiğinin ertesi günü bir sonraki seçimin başlangıcının ilk günü şiarıyla biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de buradayız yarın da burada olacağız. Çok verimli toplantılar gerçekleşiyor ve sizin de görüşlerinizi almak üzere bütün heyet adına da tekrar sizleri tebrik ediyorum ve görevinizde başarılar diliyorum.”

''CUMHURİYETİ KURAN PARTİNİN BUGÜNKÜ MİRASÇILARIYIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da şöyle konuştu:

''Bu süreçten sonra sizlerin de kendi illerinizde sağlamış olduğunuzu muhteşem başarılar bize çok büyük gurur ve mutluluk verdi. Bu başarıyı adeta taçlandırır gibi böyle bir arada olabilmemiz gerçekten çok güzel bir şey. Her şeyden önce bu yolun devamının gelmesini, bu başarıların daha da artarak devamını çok diliyoruz, istiyoruz. Hayatım boyunca ülkemizin aydınlığı, daha demokratik, çağdaş insanlarımızın; kadınıyla, genciyle, her bireyiyle haklarının sahip olduğu bir ülke olması yolunda mücadeleye inandık. Bu şekilde bir parçası olmaya çalıştık. Ülkesini seven Cumhuriyetine inanan insanlarız ve Cumhuriyeti kuran partinin bugünkü mirasçılarıyız. Dolayısıyla farklı konumlarda, farklı görevlerde bulunarak bu parçası olduğumuz mücadelenin bugün geldiği nokta hepimiz için gerçekten çok anlamlı ve geleceğe dair de ümit verici.''

Burada yapılacak değerlendirmelerle hem bundan sonraki süreç için hem parti için bir yol haritasının da çıkacağını ifade eden Tugay, “Sizler her biriniz kendi illerinizde partimizin lideri konumunda bizlerde bulunduğumuz konumda partimize hizmet ediyoruz ama tabii ki kamusal bir görev üstlendik ve bu kamusal görevin hakkı olan kimseyi kimsen ayırmadan hizmet ediyoruz. Bir tarafımız partili, o partili yüreğimizde sımsıkı savunduğunuz değerlerinizle bu yolda yürüyoruz. Diğer tarafımızda bir kamusal hizmet görevi gören kamu görevlisi yanı var. Orada da yine kararlılıkla doğru olan neyse onu yapmak için mücadele ediyoruz.'" dedi.

Anka Haber Ajansı