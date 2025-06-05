Chp'li Aykut Erdoğdu: Bu Bayramda İçerideyiz, Ama Başımız Dik, Yüreğimiz Serbest

Chp'li Aykut Erdoğdu: Bu Bayramda İçerideyiz, Ama Başımız Dik, Yüreğimiz Serbest

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

(İSTANBUL) - CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim itimiz bile haram yemez. Haram lokmaya el uzatmadık, haramla işimiz hiç olmadı. Bugün bayrama demir parmaklıklar ardında giriyoruz, ama vicdanımız bazı kesimlerin serbestliğinden daha özgür. Silivri 9 No’lu Cezaevi’nden selam olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Ben Aykut Erdoğdu. Bu yol, adaletin, halkın ve vatanın yolu… Kolay değil, ama doğru. Kuvâ-yi Milliye’nin bugünkü temsilcileri olarak, bedeli ne olursa olsun hakikatin yanında durmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin namuslu evlatlarıyız. Zulmün, yalanın ve talanın karşısında susmadık, susmayacağız. Bu bayramda içerideyiz, ama başımız dik, yüreğimiz serbest. Bayramınız mübarek olsun. Güzel, adil ve özgür yarınlarda yeniden buluşmak dileğiyle…"

Anka Haber Ajansı

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