Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Hayvan Pazarını Gezdi

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Hayvan Pazarını Gezdi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Milletvekili İzzet Akbulut ve Önceki Dönem Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nı gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Milletvekili İzzet Akbulut ve Önceki Dönem Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nı gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kurban Bayramı öncesinde Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret ederek, pazar yerinde incelemelerde bulundu. Pazar alanında hayvan satıcıları ve vatandaşlarla görüşen Başkan Ercengiz, bayramlarını kutlayarak, hayırlı işler diledi.

Hayvan pazarında açıklama yapan Başkan Ercengiz, şunları kaydetti:

“Bugün milletvekillerimizle birlikte hayvan pazarımızı ziyaret ettik. Hem alıcılara hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, hem de satıcılara bereketli işler diledik. Pazarda vatandaşlarımızla sohbet ederek nabzı tutmaya çalıştık. Alıcılar fiyatların yüksekliğinden, satıcılar ise taleplerin yetersizliğinden yakınıyor. Bu nedenle pazarın çok hareketli olmadığını ifade eden vatandaşlarımız oldu. Yine de alanda yeterli sayıda kurbanlık hayvan olduğunu gözlemledik. Vatandaşlarımız ibadetlerini yerine getirebilmek için en uygun ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapmak istiyor. Biz de Burdur Belediyesi olarak veteriner hizmetleri, zabıta, temizlik işleri ve ilgili tüm birimlerimizle sahadayız. Tarım Müdürlüğü ve veteriner hekimlerimizle iş birliği içinde, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına tüm kontrollerimizi sürdürüyoruz. Canlı Hayvan Pazarımız, bugün ve yarın açık olacak. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilir. Şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, ibadetlerinin kabul olmasını diliyoruz."

Anka Haber Ajansı

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