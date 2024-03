Vahap Seçer, Tmmob İkk Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Seçer, 5 yıl boyunca sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiklerini ifade ederek, “Mersin’deki yakın uzak tüm siyaset tarihinin belki de böyle bir konseptle çalışan ilk başkanı olma unvanını da taşıyorum. Benden önce hiçbir belediye başkanının, sivil toplumla bu kadar bir araya gelme arzusu içerisinde olduğunu sanmıyorum. Bizi kimse zorlamadı. Bize büyük katkılar sunduğu için bunu istedik. İKK’ya bağlı tüm odaların bu toplantılara yaptığı katkılar yadsınamaz. Eğer 5 yıllık süre içerisinde vatandaşın memnuniyeti varsa, o toplantılardan çıkan sonuçların da büyük bir katkısı var” diyerek, teşekkürlerini iletti.

“İŞİNİ CİDDİ YAPAN ODALARIN İŞ BİRLİĞİ BENİ BİRÇOK KONUDA RAHATLATTI”

5 yıllık süre içerisinde Mersin’e ilişkin hassas konularda sorunların giderilmesinde iş birliği yaptıklarını kaydeden Seçer, “Meclis çalışmalarında sizlerden çok büyük yarar sağladık. Özellikle başta imar gibi netameli konularda aslında siz bize sütre görevi gördünüz. Biz sizin arkanızda yürüdük. Toplum karşısında muteber bir sivil toplum en iyi siyasetçiden çok daha inandırıcıdır. İşini ciddi yaptığı bilinen odaların belediyemle beraber iş birlikleri beni birçok konuda rahatlattı” diye konuştu.

“SEÇİMLERDE TÜRKİYE’NİN EN ANLAMLI SONUCU MERSİN’DEN ÇIKACAK”

31 Mart seçimlerinden sonra ikinci 5 yılda da Mersin’i yöneteceklerini belirten Seçer, “Seçimlerde Türkiye’nin de en anlamlı sonucu Mersin’den çıkaracak” dedi.

Seçer, seçime sayılı gün kalmasına rağmen belediye hizmetlerine devam ettiklerini sözlerine ekleyerek, “Biz sanki seçim yokmuş gibi çalışma yapıyoruz. Bizim proje ve ihale çalışmalarımız, hazırlıklarımız devam ediyor. Tıkır tıkır işleyen bir sistem var. İkinci 5 yılda da biz yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“GÖREVE GELMEDEN ÖNCE HANGİ SÖZÜ VERDİYSEK YERİNE GETİRDİK”

Bir belediye başkanı olarak 2 temel unsura oldukça önem verdiğini vurgulayan Seçer, bunlardan ilkinin uygun finansman yaratmak olduğunu dile getirirken 2. unsurun ise liyakatli kadrolar olduğunu belirtti. Seçer, “Kenti de ihya eden, geliştiren, geleceğe hazırlayan en önemli 2 unsurun bunlar olduğunu düşünüyorum. Geri kalan hepsi çözülüyor” dedi. 5 yıllık görev süresi boyunca deprem, afet, siyasi operasyonlar, pandemi gibi pek çok sorunla karşılaştıklarını kaydeden Seçer, ikinci 5 yıllık görev süresince daha süratli, kaliteli ve vizyoner hizmetler yapacaklarını da dile getirdi.

Yaptıkları projelerin hepsinin orijinal olduğunu ve hiçbirinin kes-yapıştır projeler olmadığının altını çizen Seçer, şunları söyledi:

“Ben o projeleri hazırlayana kadar 1,5 yıl uğraştım. Belediye Başkanı adayı olmadan tam 1,5 yıl önce, sanki belediye başkanı adayı olacak ve partimiz kazanacak şeklinde, ‘bu projeleri uygulayacağım’ diyerek çalıştık. Verdiğimiz sözleri de yerine getirdik. Nasıl yıllık bütçe ve yatırım programımızın gerçekleşme oranı çok yüksek çıkıyorsa ve inanılmayacak rakamlarla her yılı kapatıyorsak gerçekten 5 yıl önce stratejik plana koyduğumuz, yatırım programını aldığımız birçok projeye başladık ve bitirdik.”

“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI YANINIZA ALMAZSANIZ NE BİR ÜLKE NE DE BİR MEMLEKET YÖNETEBİLİRSİNİZ”

Bir belediye başkanının sivil toplum, oda, dernek ve vakıf gibi kurum ve kuruluşlarla diyaloglarının iyi olması gerektiğinin altını çizen Seçer, “Sivil toplum kuruluşlarını yanınıza almazsanız ne bir ülke ne de bir memleket yönetebilirsiniz. Her siyasetçiye tavsiyemdir; ‘Her şeyi bırak önce sivil toplumla diyaloğunu iyi kur’. Gerisini hallediyorsunuz. Her zümreye ve her yapıya dokunabiliyorsunuz” dedi.

SEÇER MÜHENDİSLERDEN DESTEK İSTEDİ: “AFETLERE KARŞI BİRLİKTE ÖNLEM ALMALIYIZ”

Mersin’in birçok afete açık bir kent olduğunun altını çizen Seçer, “Mersin; selden tsunamiye, orman yangınından kimyasal patlamalara ve nükleer sızıntıya kadar birçok afetle karşı karşıya kalabilecek bir kent ama başat konu deprem ve buradaki on yıllardır yapı stokunun sıkıntılı olması. Mersin’in baştan aşağı bir MR’ının çekilmesi ve her şeyin kayıt altına alınması gerek. Belki de sosyal konut, kentsel dönüşüm ve dirençli kent projeleriyle iç içe bir çalışma olarak yapacağız. Tabi kii sizlerden destek almak zorundayız” diye konuştu.

Hayata geçirecekleri yatırımları katılımcılarla paylaşan Seçer, bu yatırımlar için de bir kısmı hibe olan 156 milyon Euro’luk finansman ile kanalizasyondan atıksu arıtmaya, derin deniz deşarjından, içme suyu şebeke sistemlerine kadar hayata geçirmeyi planladıkları pek çok çalışma hakkında bilgiler verdi.

“TARIMSAL GES DESTEKLERİNİ BU YIL YAPACAĞIZ”

Üreticilere büyük destekler vermeye devam edeceklerini kaydeden Seçer, özellikle küçük ölçekli üretim yapan kadınları desteklediklerini kaydetti. Bu yıl tarımsal destek projelerine 119 milyon TL bütçe ayırdıklarını kaydeden Seçer, “Elektrik mühendislerini ilgilendiren en büyük desteklerimizden birisi tarımsal güneş enerji santralleri (GES). O da heyecan verici bir vaat bana göre” diyerek, tarımsal GES desteklerini sulama kooperatiflerine bu yıl yapacaklarını vurguladı.

KIŞ: “BAŞKAN SEÇER, KENTİ BİRLİKTE YÖNETME KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPTI”

TMMOB’un en kalabalık toplantılarından birisi olduğunu kaydeden CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Vahap Başkanımız belki de ilk kez Mersin tarihinde bütün oda ve derneklerin, en çok da TMMOB’a bağlı meslek odalarının görüşlerini ve önerilerini dikkate alarak, kenti birlikte yönetme noktasında çok ciddi çalışmalar yaptı” dedi.

Seçer’in de mühendis olduğu için meslek odalarına daha duyarlı davrandığını kaydeden Kış, “Kentin kaderini belirleyecek konularda çözüm önerilerine ortak olduk. Ülke genelindeki meslek sorunlarımızı ve sıkıntılarımız da yakından takip ediyorum. Bunu da Meclis kürsüsünde dile getirerek farkındalık yaratmak için gerekli çabayı ve mücadeleyi gösteriyorum” diye konuştu.

AK: “TMMOB, TÜRKİYE’DE MESLEK ODALARI ARASINDA EN BÜYÜK MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN BİRİDİR”

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Gülçin Barbaros Ak da, TMMOB’nin Türkiye’de meslek odaları arasında 700 bin üyesi ile birlikte en büyük meslek örgütlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, Seçer ve Kış’ın da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına kayıtlı üyeler olduğunu belirtti. Ak, “Hem odamızın içindeler hem de odacılığı biliyorlar. Yıllardır bizlerle birlikte meslek odasında çalışmalar yapmış olduğumuz kişiler” dedi.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu’nun 20 bine yakın üyesi olduğundan da söz eden Ak, “Bu üyeler; bilim, teknik ve aydınlık geleceğe yönelik çalışmaları, vizyonel bakış açıları olan, belediye ve kamu ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda bel kemiği olan kişilerden oluşuyor. Bu kişiler aynı zamanda hem özel sektörde çalışıyor hem belediyelerimizde görev alıyor. Büyükşehir Belediyemizde de görev alan birçok meslektaşımız ve meslek odası üyemiz var” diye konuştu.