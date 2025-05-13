Chp'li Özcan, Akköprü Hes’in Özelleştirilmesini Tbmm Gündemine Taşıdı

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Köyceğiz ilçesinde bulunan Akköprü Hidroelektik Santali’nin (HES) özelleştirilmesini TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Özcan, “Akköprü HES’in özelleştirme süreci planlanırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi, sulama birlikleri, ilgili meslek odaları, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmış mıdır?" dedi.

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Köyceğiz ilçesinde bulunan Akköprü Hidroelektik Santali’nin (HES) özelleştirilmesini TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Özcan, "Akköprü HES’in özelleştirme süreci planlanırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi, sulama birlikleri, ilgili meslek odaları, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmış mıdır?" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Özcan, Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Dalaman Çayı üzerinde kurulu bulunan Akköprü Hidroelektrik Santrali’nin (HES) "işletme hakkı devri" yöntemiyle özelleştirilmesi duyurusuyla ilgili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Stratejik ve kamusal açıdan yaşamsal öneme sahip bir alt yapı yatırımının özel çıkarlar uğruna elden çıkarılması yerine, kamusal denetim altında, şeffaf ve halkın yararına hizmet üretecek şekilde yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Özcan, kenti ilgilendiren böyle bir kararda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi’nin itirazlarının hesaba katılmamasını eleştirdi.

Özcan, TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, Akköprü HES’in, yalnızca enerji üretimi açısından değil, bölgesel su yönetimi, tarımsal sulama, taşkın kontrolü ve ekosistem dengesi bakımından da önemli bir kamu yatırımı olduğunu belirterek, santralin, Dalaman Çayı havzasındaki tarımsal üretimi doğrudan etkileyen su rejiminin düzenlenmesinde merkezi bir rol oynadığını kaydetti.

Enerji üretimi gibi temel ve kamusal bir hizmetin özel sektöre devrinin, kamu yararına aykırı sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi’nin, Akköprü HES’in kamusal olarak işletilmesi için her türlü çaba içinde olacağını da vurguladı.

"Özelleştirme sonrası Akköprü HES’in üretim kapasitesinde düşüş yaşanması ihtimali değerlendirilmiş midir?"

Özcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a yanıtlaması istemiyle, şu soruları yöneltti:

"Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) mülkiyetinde bulunan Akköprü HES ve santralin kullanımındaki taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasının hukuki, ekonomik ve stratejik gerekçeleri nelerdir? Bu kararın kamu yararına uygunluğu hususunda yapılmış bir etki analizi mevcut mudur? Akköprü HES’in özelleştirilmesi halinde, santralden elde edilen gelirlerin kamuya sağladığı fayda ile özel sektöre devredildikten sonra beklenen fayda arasında bir karşılaştırma yapılmış mıdır? Özelleştirme süreci planlanırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi, sulama birlikleri, ilgili meslek odaları, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmış mıdır? Bölge halkının yaşam hakkını, çevresel sürdürülebilirliği ve yerel ekonomiyi doğrudan etkileyen bu tür karar süreçlerinde halkın katılımı neden sağlanmamıştır?

Akköprü HES’in özelleştirilmesinden sonra, işletmeci şirketin çevre koruma yükümlülüklerinin denetimi nasıl ve hangi kurumlar aracılığıyla sağlanacaktır? Enerji üretimi sürecinde Dalaman Çayı ekosistemine yönelik oluşabilecek zararların önlenmesi amacıyla hangi önlemler alınacaktır? Özelleştirmenin bölgedeki tarımsal üretim, taşkın yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki muhtemel etkileri analiz edilmiş midir? Santral için herhangi bir asgari üretim taahhüdü öngörülmekte midir? Akköprü HES’te halihazırda görev yapan personelin özelleştirme sonrası istihdam statüleri ne olacaktır? Akköprü HES dışında, 2025 yılı itibarıyla özelleştirme kapsamına alınan başka hangi hidroelektrik santraller bulunmaktadır?"

Anka Haber Ajansı