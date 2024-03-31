"beni koji" Fabrikasına Baskın! 5 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Japonya'da sağlık yetkilileri, Kobayashi Pharmaceutical firmasına ait bir fabrikaya, kolesterol düşürmeye yardımcı olduğu iddia edilen besin takviyeleriyle bağlantılı beşinci bir ölüm vakasının ardından baskın düzenledi.

Cumartesi günü, sağlık, çalışma ve refah bakanlıklarından yetkililer ile yerel yetkililer, kırmızı maya pirinci veya "beni koji" adı verilen bir bileşen içeren takviyeleri üreten Osaka kentindeki tesisi denetledi.

Kobayashi, Cuma günü yaptığı açıklamada, ürünleri aldıktan sonra beş kişinin öldüğünü ve 114 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi. Japonya Sağlık Bakanlığı, ölümlerden ve hastalıklardan takviyelerin sorumlu olduğunu belirtti ve etkilenenlerin sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Şirketin Geri Çağırdığı Takviyelerin İçeriği Üzerine Endişeler

Şirketin geri çağırdığı takviyeler, içerdikleri kırmızı maya pirinci bileşeniyle ilgili endişeleri beraberinde getirdi. "Beni koji" yıllardır çeşitli ürünlerde kullanılmasına rağmen, sağlık sorunlarına ilişkin raporlar 2023 yılında ortaya çıktı. "Beni koji", bazı gıdalarda kırmızı renklendirici olarak da kullanılan kırmızı bir küf olan Monascus purpureus içeriyor.

Ürünler, şirketin sorunla ilgili resmi tıbbi raporları aldıktan iki ay sonra, 22 Mart'ta geri çağrıldı. Şirketin başkanı Akihiro Kobayashi, daha önce harekete geçmedikleri için özür diledi. Takviyeler, eczanelerden reçetesiz olarak satın alınabiliyordu ve Kobayashi son üç mali yılda yaklaşık bir milyon paket satıldığını belirtti. Şirket ayrıca, "beni koji" adlı bileşeni diğer üreticilere de sattı ve bazı ürünler Çin ve Tayvan gibi ülkelere ihraç edildi.

Hükümetten Sağlık Ürünleri Onay Sisteminin Gözden Geçirilmesi Talimatı

Hükümet, takviyelerle ilişkili hastalıklara yanıt olarak sağlık ürünleri için onay sisteminin gözden geçirilmesi talimatını verdi. Mayıs ayında bir rapor yayınlanması bekleniyor. Devlet medyasının bildirdiğine göre, Cuma günü Çinli bir tüketici derneği, Kobayashi ürünlerinin riskinden endişe duyarak tüketicileri kullanımı durdurmaya çağırdı.