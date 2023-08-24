Düzenli Olarak Elma Yemek Hafızayı Güçlendiriyor, Alzheimer Riskini Azaltıyor

Üst düzey bir bilim insanı, elmanın beyin sağlığınız üzerinde şaşırtıcı bir faydası olabileceğini ortaya koydu. Gıda bilimcisi Dr. Vincent Candrawinata, düzenli olarak elma yemenin hafızayı geliştirebileceğini ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabileceğini gösteren iyi kanıtlar olduğunu söyledi.

Dr. Vincent, elmanın hafızanın korunmasıyla bağlantılı vitamin ve mineraller içerdiğini açıkladı. Meyvenin, beyni zararlı maddelerden korumaya ve Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabilecek flavonoidler gibi fenolikler açısından zengin olduğunu belirtti.

Diğer birçok meyve ve sebzede de bulunabilen flavonoidlerin, depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabilen güçlü antioksidan ajanlar olduğu bilinmektedir. Dr. Vincent, flavonoid bakımından zengin gıdaları daha az tüketenlerin 20 yıllık bir süre zarfında Alzheimer ve ilgili demanslara yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyan bir Amerikan çalışmasına atıfta bulundu.

Bu faydalı bileşiklerin doğru emiliminin önemini vurgulamış ve daha fazla elma alımının vücuda beyin hücrelerini nörotoksisiteden koruyan önemli vitamin ve mineraller sağlayabileceğini belirtmiştir. Nörotoksisite, vücudun sinir sistemi doğal veya insan yapımı toksik maddelere maruz kaldığında ortaya çıkar ve potansiyel olarak beyin nöronlarında bozulmalara veya hasara yol açar.

Alzheimer hastalığının bilinen bir tedavisi ya da nedeni bulunmamakla birlikte, Dr. Vincent hastalığa yakalanma riskini azaltmanın yolları olarak dengeli beslenme ve formda kalma gibi sağlıklı bir yaşam tarzı önerdi. Sadece beyin sağlığı için değil aynı zamanda ruh sağlığı için de taze elmanın günlük beslenmeye dahil edilmesinin önemini vurguladı. Elma, çözünür bir lif olan pektinin iyi bir kaynağıdır ve bu da depresyon semptomları riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Dr. Vincent sözlerini şöyle sonlandırdı: "Elma gibi basit bir meyvenin Alzheimer riskini azaltmada bu kadar önemli bir rol oynayabileceğini düşünmek şaşırtıcı." Ruh sağlığı için son derece faydalı oldukları ve depresyon ve anksiyete semptomları yaşama olasılığını azaltabilecekleri için bireyleri düzenli olarak çeşitli meyve ve sebzeler tüketmeye teşvik etti.

Genel olarak, Dr. Vincent Candrawinata tarafından yapılan bu açıklama, beyin sağlığı, hafıza gelişimi ve Alzheimer hastalığı riskini azaltmak için diyetlerimize elmayı dahil etmenin potansiyel olumlu etkisini vurgulamaktadır.