Bir çay kaşığı tepeleme atmak yetiyor! Kollestrolü ve kan şekerini düşürüyor, kilo verdiriyor

Şeker hastalığından kalbe kadar birçok faydası bulunan sumak, gençliğin sırrı olarak biliniyor. Özellikle yoğurtla karıştırılıp tüketildiğinde besin değerleri ortaya çıkan sumak, kalbi gençleştiriyor. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için sumağın düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

YAŞLANMAYI DURDURUR

Yüksek miktarda antioksidan içeren sumak, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önler. Bu durum, yaşlanma sürecini yavaşlatır, bazı kronik hastalıkların riskini azaltır.

VÜCUTTAKİ İLTİHAPLANMAYI BİTİRİR

Sumak, içeriğinde bulunan bileşikler sayesinde anti-inflamatuar etki gösterir. Bu özelliğiyle vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTIRIR

Sumak, C vitamini açısından zengindir. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunabilir ve hastalıklara karşı direnci artırır.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Sumak, sindirim sistemine olumlu etkiler yapar ve sindirim süreçlerini destekler. Bu da metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olabilir.

KALP SAĞLIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Sumak, içeriğinde bulunan bazı bileşiklerle kalp sağlığını destekleyebilir. Özellikle antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri, kalp hastalığı riskini azaltmada etkili olur.

KANSER HÜCRESİNİN BÜYÜMESİNİ ENGELLER

Bazı çalışmalar, sumakta bulunan bazı bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini engellemede etkili olabileceğini göstermektedir.

KOLESTEROL DENGESİNİ AYARLAR

Sumak, bazı araştırmalara göre kolesterol düzeylerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu da kalp sağlığı açısından olumlu bir etki yaratabilir.

KALBİ GENÇLEŞTİRİR

Sumak, yoğurtla birlikte tüketildiğinde adeta doğal ilaç etkisi gösteriyor ve kalp damar tıkanıklığını önlüyor. Bu sayede kalbi gençleştiriyor.

SUMAKLI YOĞURT KÜRÜ

Yaz yaklaşırken kilolara veda edelim ve mümkünse geri almayalım şeklinde bir düşünce aklınızı kurcalıyorsa bu kür sayesinde bu hedefe bir adım daha yaklaşmanız mümkün olacaktır.Zayıflama haplarından uzak durarak sadece doğal besinler ile kilo vermeyi hedefleyenlerin tercih ettiği bu yöntem ile düzenli kullanım sonucunda kesinlikle etkili bir sonuç alacaksınız.

Sumaklı yoğurt kürünü öğleden sonra tüketmeniz sizin için oldukça faydalı olacaktır. Özellikle akşam yemeğinizi daha fazla tüketmenizin önüne geçecek olan bu kür ile düzenli kullanım sonrasında kilo vermeye başlayacaksınız.

Emziren annelerin de tüketebileceği sumaklı yoğurt kürü ilk kullanımda değil ama düzenli kullanımda etkisini mutlaka gösterecektir.

Malzemeler

1 tepeleme çay kaşığı sumak

1 kase tam yağlı yoğurt

Nasıl hazırlanır:

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Daha sonra mümkün olan en kısa sürede tüketin. Özellikle öğleden sonra saatlerinde tüketilmesi tavsiye edilir.