Canan Karatay'dan kilo vermek isteyenler için yeni bir öneri

Ünlü doktor Canan Karatay'a göre, bu yöntem özellikle şeker ilavesiz kahve içemeyenler için harika bir alternatif olabilir.

Türk kahvesinin içine Hindistan cevizi yağı eklenerek yapılan kahvenin kilo vermeye yardımcı olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, bu yöntemin özellikle kahveyi şekersiz içemeyenler için uygun olduğunu belirtti.

Karatay'a göre, Hindistan cevizi yağı, kahvenin içine eklendiğinde tokluk hissi vererek iştahı azaltıyor. Ayrıca, kahvede bulunan kafein ile birlikte metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını da artırıyor.

İşte bu öneriyi uygulayarak nasıl Hindistan cevizi yağı ile Türk kahvesi yapabileceğinize dair detaylar:

Gerekli Malzemeler:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 kahve fincanı su

Yapılışı:

Bir cezveye 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini ekleyin. Üzerine 1 fincan suyu ilave edin. Son olarak, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını da ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın. Cezveyi ocağa alın ve karışım kaynamaya başlayana kadar pişirin. Kahveniz kaynadıktan sonra ocaktan alın ve fincanlara dökün.

Hindistan cevizi yağının kilo verme sürecindeki faydaları sadece tokluk hissiyle sınırlı değil. Aynı zamanda içerdiği orta zincirli trigliseritler (MCT'ler) sayesinde vücudu doğrudan enerji kaynağı olarak kullanabilir. Bu, kilo verme sürecinizi hızlandırabilir ve yağ yakımını artırabilir.

Hindistan cevizi yağı ayrıca bir dizi diğer sağlık faydaları sunar. Bunlar arasında:

Beyin sağlığını desteklemesi

Kalp sağlığını koruması

Cilt ve saç sağlığını iyileştirmesi

Sindirim sistemini desteklemesi

Ancak, Hindistan cevizi yağının yüksek kalorili bir gıda olduğunu unutmamak önemlidir. Bu nedenle, aşırıya kaçmamak ve günlük olarak 1-2 fincan Hindistan cevizi yağı ile Türk kahvesi tüketmek önerilir.