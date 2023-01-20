Elinde sadece 1 gram altını olanları bile ilgilendiriyor! İslam Memiş uyardı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı. İslam Memiş'in uyarısı tüm altın sahiplerini ilgilendiriyor.

2022 yılında altın piyasaları oldukça hareketliydi. İnişli çıkışlı bir yıl olmuştu. En güvenli liman olarak bilinen altın 2022 yılında altın yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. 2023 yılında piyasaları neler bekliyor büyük merak konusu olmuş durumda.

Türkiye kritik bir seçime gidiyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tüm altın yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Elinde 1 gram altını olanları bile ilgilendiren uyarının detayları şu şekilde oldu;

Gram altındaki yükselişlere dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselişteki emtialar için uyarılar yaptı. Memiş, "Gram altın TL ekranlarda 1165 lira seviyesinde. 1179-1184 lira aralığında. Ons altından kaynaklanan değer artışı görüyoruz. 1190 lira seviyesi yukarıda güçlü bir direnç seviyesi. Buradan tekrar kar satışı ile düşüş bekliyorum ancak önümüzdeki hafta 1230'ları konuşuyor olacağız. Altın alımı yapacak olanlar ons tarafını yakından takip etmeli" dedi.

Memiş, "Altın ve gümüş düşecek mi?" başlıklı videosunda açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Borsada yükselişler devam eder mi? Elime TL geçti ne yapmalıyım? Altın ve gümüş için yeni fırsat olur mu? Erken seçimin nasıl etkileri olabilir? Bu tür soruların cevabını vermeye çalışacağım.

Borsa İstanbul'da yüzde 0.89'luk değer artışı var. Borsa tarafında beklemeyi tercih ediyorum. Yıl içinde dalgalanacak bir borsa endeksi takip ediyorum. Dip olarak 4400, zirve olarak 6500'ü takip edeceğim.

Dolar TL ekranlarda 18.80. Serbest piyasalarda 19.04-07 aralığında dolar TL kuru var. Yine yatay süreç devam ediyor. Özellikle dolar endeksinin 102'inin altına sarkmasıyla biz içeride dolar TL kurunun baskılandığını görüyoruz.

Euro TL kuru pozitif seyirde. Ekranlarda 20.42, serbest piyasalarda 20.64-72 lira aralığında. Euro dolar paritesi 1.07'ye kadar sarkmıştı, hızlı toparlanma oldu. 1.09'u direnç seviyesi olarak takip ediyorduk. Euro dolar paritesi kısa vade için direnç seviyesini tamamladı. Buradan tekrar geri çekilme bekliyorum."

GRAM ALTINA DİKKAT!

Altın onsu 1920 dolar. Ons altında tekrar toparlanma oldu. Enflasyon rakamlarının iyi gelmesi, ons altını pozitif etkiledi. 1920 dolar seviyesinde olsa da benim kar satışı beklentim devam ediyor. 1860, 1850 dolar seviyesini beklemeyi tercih ediyorum. Gram altın TL ekranlarda 1165 lira seviyesinde. 1179-1184 lira aralığında.

Ons altından kaynaklanan değer artışı görüyoruz. 1190 lira seviyesi yukarıda güçlü bir direnç seviyesi. Buradan tekrar kar satışı ile düşüş bekliyorum ancak önümüzdeki hafta 1230'ları konuşuyor olacağız. Altın alımı yapacak olanlar ons tarafını yakından takip etmeli. Çünkü dolar tarafı stabil, onu takip etmiyoruz.

GÜMÜŞTEKİ BEKLENTİ

Gümüşün ons fiyatı 24.13 dolar seviyesinde. 23.80 destek seviyesini geçti. Yine 23.80 ve 23.50'yi takip edeceğim. Bir sonraki hedefi 25, 26 dolar. Gram gümüş ise 14.62 seviyesinde ekranlarda ancak serbest piyasalarda 15 lira seviyesinde.

Hızlı ataklarla gümüş gramında asıl direnç seviyesi 15 ve 16 lira seviyesi. Gümüşün gram fiyatındaki yıllık beklentimizde bozulma yok. Biz uzun vadeli yatırımcı olduğumuz için elimizdeki altın ve gümüşlerimizi tutmaya gayret gösteriyoruz. Altın ve gümüşteki kar satışı beklentim devam ediyor.