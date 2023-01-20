Muhalif medya karışıyor.. Halk TV, FOX TV, TELE1 ve KRT'ye yeni rakip

Bir süredir Sözcü TV'nin yayına başlayacağı gün merakla bekleniyordu. Nihayet sorun çözüldü. Sözcü TV geliyor. Halk TV, KRT, FOX TV ve TELE1 gibi kanallara rakip olan Sözcü TV'nin üstelik bomba transferle yayına başlayacağı öğrenildi.

RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, 1 Mart’ta test yayınına başlamaya hazırlanıyor. 15 Mart’ta yayın hayatına başlaması beklenen Sözcü TV’nin başına gazetenin yazarı Yılmaz Özdil’in getirileceği öğrenildi.

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre kanalın kadrosuna Korcan Karar, Ümit Zileli ve Mustafa Sağlamer gibi isimler dahil oldu. Öte yandan kanalın Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı’nın da Alişar Delek olacağı kulislerde konuşulanlar arasında. TV 100'de muhabir olarak görev yapan Burak Ersemiz'in de kanalın haber müdürü olarak çalışmaya başlayacağı ifade edildi.

Sözcü TV’nin kadrosunu güçlendirmek için Halk TV, KRT, Tele 1 ve TV 100’den iddialı isimlerle görüştüğü de ifade edildi. Edinilen bilgilere göre kanal TV100’den 3, Halk TV’den 3, Tele1’den 2 ve KRT TV’den 3 kişiye kadroya katılmaları için teklif götürdü.