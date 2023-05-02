Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu 90 yaşında vefat etti

Sağıroğlu'nun vefatını yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Seyhan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "Sinemamızın ve tiyatromuzun hem üretiminde hem eğitiminde eşsiz hizmetleri olan Duygu Sağıroğlu hocamızı kaybettik. Cenazesi 2 Mayıs Salı günü öğle vaktinde Levent Camii'nde kaldırılarak Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecektir."

Duygu Sağıroğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Duygu Sağıroğlu'nun cenaze törenine; ailesi, meslektaşları ve öğrencileri katıldı.

Sağıroğlu için ayrıca, 4 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Atlas Sineması'nda anma toplantısı gerçekleştirilecek.

"ÇOK DEĞERLİ BİR ADAMDI"

Haldun Dormen, "Duygu benim için çok önemli bir insandır çünkü biz ilk çalışmalarımızı ben Amerika'dan döndüğüm zaman onunla birlikte yaptık. Hatta Cep Tiyatrosu´nu beraber kurduk. Benim için Cep Tiyatrosu çok önemlidir. Sanat hayatımın en önemli yeri diyebilirim. Çok değerli bir adamdı" dedi.

"TÜRK SİNEMASINA YÜZLERCE TALEBE YETİŞTİRDİ"

Birlikte çalıştıklarını ifade eden oyuncu Salih Kalyon, "Duygu Sağıroğlu arkasından o kadar çok söylenecek şey var ki. Tiyatro babası, sinema da dekor deyince o akla gelir. Ne söylenebilir ki; duygu dolu anılar bırakarak, aramızdan ayrıldı. Çok değerli bir ağabeyimizdi, Türk sinemasına yüzlerce talebe yetiştirdi. Çok büyük emekleri oldu. Uğurlar olsun" diye konuştu.

Halil Ergün ve Mahmut Cevher de cenaze törenine katılanlar arasındaydı. Duygu Sağıroğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Duygu Sağıroğlu için 4 Mayıs perşembe günü saat 13'te Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlenecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1956'da Küçük Sahne'de dekorcu ve grafiker olarak çalışmaya başlayan Duygu Sağıroğlu, Rockefeller bursuyla gittiği ABD'de tiyatro dekoru tasarlama konusunda çalıştı. Türkiye'ye geri döndükten sonra da opera dekorları tasarladı.

Duygu Sağıroğlu'nun sinemaya yönelmesi Atıf Yılmaz aracılığıyla oldu. 1959'da Yılmaz'ın yönettiği "Karacaoğlan'ın Kara Sevdası"nda asistanlık yapan Sağıroğlu, 1966'da Fikret Hakan ile Selma Güneri'nin başrollerini paylaştığı 'Bitmeyen Yol' ile yönetmenliğe adım attı.

Halit Refiğ, Metin Erksan, Lütfi Akad ve Sami Şekeroğlu ile birlikte 'Ulusal Sinema' teorisini oluşturanlar arasında yer alan Duygu Sağıroğlu; 20 filme yönetmen, 31 filme ise senarist olarak imza attı.

Sinemaya erotik film furyasının egemen olmasıyla birlikte 1976'da yönetmenlikten ayrılan Duygu Sağıroğlu, daha sonraki yıllarda ilk mesleği olan dekor tasarımcılığına geri döndü.

2008'de 'İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun 'Maskeliler' adlı oyununun dekor tasarımını yaptıktan sonra emekliye ayrılan Duygu Sağıroğlu'nun vefatı sinema ve tiyatro sektöründe büyük üzüntüye neden oldu.