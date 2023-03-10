Yalı Çapkını dizisinde sular durulmuyor! Bu iddialar oyuncuları birbirine düşürecek...

Star TV ekranında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı OMG Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi, bu kez çarpıcı bir iddia ile gündeme geldi. Reyting rekorları kıran dizi hakkında atılan bu iddia, oyuncuları birbirine düşürecek gibi duruyor.

Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit karakterleri için daha önce farklı oyunculara teklif götürüldüğü iddia edildi.

Star TV'de fenomen dizi Yalı Çapkını'nda sular durulmuyor. Her hafta farklı konularla gündeme gelen diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dizinin Seyran ve Ferit karakterleri için Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den önce Alina Boz ve Çağatay Ulusoy'a teklif götürüldüğü fakat iki ismin de teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Bu iddiayla ilgili yetkililerden henüz açıklama gelmezken, konu, dizinin takipçilerini ikiye böldü.

İyi Ki Bu İkili Kabul Etmiş

Sosyal medya kullanıcılarından dizi ile ilgili bu yeni iddiaya farklı tepkiler geldi.

Kimi Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un 'role daha çok yakışacağını' söylerken kimi de 'Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Seyran ve Ferit karakteri için biçilmiş kaftan olduğunu' söyledi.

Kullanıcılar Seyran ve Ferit iddiası için, 'Çağatay Ulusoy, geçen sene #YalıÇapkını dizisinin senaryosunu beğenmeyip revize ettirdiğinde “şımarıklık” ve “ego” gibi linçlere maruz kalmıştı. Bir bildiği varmış adamın. Helal olsun Çaça’ya', 'Çağatay Ulusoy senin yali çapkını senaryosunu reddeden ellerin dert görmesin yoksa biz bu çocuğu nasıl kesfederdik #MertRamazanDemir #YaliCapkini #Seyfer' gibi yorumlarda bulundular.

Alp Navruz'a Da Teklif Gitmiş

Seyran karakteri için Afra Saraçoğlu ile anlaşmaya varıldıktan sonra, Ferit karakteri için Alp Navruz'a da teklif götürüldüğü iddialar arasında.

Ünlü oyuncunun o dönem, şu an TRT1'de her salı akşamları ekrana gelen Yürek Çıkmazı dizisindeki Halil Tekin karakteri için anlaşma yaptığı ve bu nedenle Yalı Çapkını'nı reddettiği iddia edildi.

Kaynak: medyafaresi.com