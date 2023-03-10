Tarkan sessizliğini bozdu! Sosyal medya hesabından paylaştı: 'Acısı dün gibi içimde..'

Tarkan sessizliğini bozdu! Sosyal medya hesabından paylaştı: 'Acısı dün gibi içimde..'

Şarkıcı ve söz yazarı Tarkan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına duygulandıran bir not ile geri döndü. Tarkan, paylaşımında takipçilerine seslenerek, 'yaşananları, yaşatılanları unutmayalım' dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi, binlerce yurttaş hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Tarkan, yaşanan deprem felaketlerinin ardından paylaşımda bulundu. Sosyal medyaya geri dönen Tarkan, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Budur ruh halim bir süredir... Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların. Unutmayalım..."

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Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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