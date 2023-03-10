Tarkan sessizliğini bozdu! Sosyal medya hesabından paylaştı: 'Acısı dün gibi içimde..'

Şarkıcı ve söz yazarı Tarkan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına duygulandıran bir not ile geri döndü. Tarkan, paylaşımında takipçilerine seslenerek, 'yaşananları, yaşatılanları unutmayalım' dedi.