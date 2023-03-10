Survivor'da beklenmedik veda! Adada kavgaların sebebiydi, o isim artık yok

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2023'te beklenmedik bir veda gerçekleşti. Her hafta yarışmacıları daha da zorlayan parkurlar ve açlık gerilimi de beraberinde getiriyor. Bu hafta gönüllüler takımından 'kavgacı' olarak adlandırılan bir isim adaya veda etti.

Acun Ilıcalı 2023 Survivor'ın gelmiş geçmiş en zor Survivor olduğunu söylemişti. Her bölümde yarışmacıları biraz daha zorlayan yarışmada şok bir veda yaşandı. Gönüllüler takımından Senem'in kendi isteğiyle adaya veda ettiği açıklandı.

Gönüllüler takımında yarışan Senem, hem takım arkadaşlarıyla hem de ünlüler takımıyla sürekli bir kavga halindeydi. Yarışmacı arkadaşlarına sert çıkışları nedeniyle sürekli olarak uyarılan Senem, bugünkü oyuna çıkmamıştı.

Acun Ilıcalı Açıkladı

Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'ne döndü. Bir süredir Murat Ceylan'a emanet ettiği konseyi bugün kendisi sundu. Ilıcalı konsey'de Senem ile ilgili;

"Bu akşam için söyleyebileceğim tek bir şey var. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımızı almamıştık. Bu hafta Senem'in vedasıyla alakalı eleme olmayacak. Gelişmeleri size açıklayacağız." dedi.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında izleyiciler adeta ikiye bölündü. Senem ve Asena'nın destekçileri bu yeni gelişmeye çok kızarken, sevmeyenler de doğru karar olarak nitelendirdi.

Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Senem için kullanıcılar,

"Senem'in gitmesinde daha güzel bir haber olamaz derken Asena'nın da gitme ihtimalinin olması daha da iyisi yancı Mervenin de ihtimali olması ne kadar harika bir gece 8 1 galibiyet erkeklerde dün kadınlarda 8 0 kırmızı daha ne olsun"

"Senem ve Asena çok yakın kankaydı Ertuğ’a falan mobbing yapıyorlardı ne oldu? Zaten hiçbir zaman samimi gelmemişlerdi''

"Senem ne Survivor’a ne de TV’ye yakışan bi karakter. Çok acil tedavi olmasını tavsiye ederim. Asena ve merve de sonrasında geliyor. Baştan seçilmemelilerdi." gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: medyafaresi.com