Kardeşlerim dizisinde korkutan kaza! Başrol oyuncusu apar topar hastaneye kaldırıldı!

ATV ekranında yayınlanan, başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy'un paylaştığı NG Medya imzalı Kardeşlerim dizisinde korkutan bir kaza gerçekleşti. Dizide Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, ayağını çatlattı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’de rol alan başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, sette talihsiz bir kaza geçirdi. Çekim esnasında yere kapaklanan oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ayağında Çatlak Tespit Edildi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Atasoy’un ayağı Beykoz’daki Akbaba Köyü’nde çekilen gecekondu sahneleri sırasında yerdeki taşlara takıldı. Ayağı kayan ve yere yuvarlanan Atasoy, hemen hastaneye kaldırıldı. Çekilen röntgende Fadik Sevin Atasoy’un ayağında çatlak tespit edildi. Doktoru ünlü oyuncuya şişen ayağının üzerine basmasını yasakladı.

“3 Güne Toparlarım”

Birkaç gün tekerlekli sandalye kullanacak olan Atasoy, Instagram hesabından hastane önünden yaptığı paylaşıma “2-3 güne toparlarım. Sete dönerim ben… Çünkü Şengüling 4 ever” notunu yazdı.

Kaynak: gazetekolektif.com