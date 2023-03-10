Şarkıcı Doğuş'tan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası dikkat çeken paylaşım

Şarkıcı Doğuş'tan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası dikkat çeken paylaşım

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündem olan şarkıcı Doğuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından dikkat çeken bir seçim analizinde bulundu.

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçalarla tanınan ve bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş, 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

2016 yılının mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları da olan Doğuş sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Doğuş'tan Kılıçdaroğlu Adaylığı Sonrası Paylaşım

Saç ektiren ve yüzüne estetik dokunuşlar yaptıran Doğuş seçime dair bir analizde bulundu. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunun açıklamasından günden sonra şarkıcı Doğuş ilginç bir fikir paylaştı.

Doğuş paylaşımında "AK PARTİ, MHP, İYİ PARTİ birleşir mi?? Bence evet. Şuraya tarihi bir not düşelim" dedi.

Kaynak: medyafaresi.com

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