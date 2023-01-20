İş Bankası emekli promosyonlarına zam yaptı! Ocak ayı promosyonları ne kadar oldu?

Emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılmıştı. Bu zammın ardından şimdi de bankalar promosyon ücretlerine zam yaptı. İş Bankası'da emekli promosyonlarını güncelleyen bankalardan oldu.

Temmuz ayında yapılan zammın ardından emeklilere ocak ayında da bir zam yapılmıştı. Ocak ayında yapılan zammın ardından emeklilere ödenen promosyonlara ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu.

Bankalar peş peşe yeni zamlarını açıklamaya başladılar.

En çok müşterisi bulunan bankalardan biri olan İş Bankası'da promosyon ücretlerine zam yaptı.

Banka tarafından yapılan açıklamada yeni promosyon ücretleri duyuruldu. İşte o rakamlar

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TLSGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.