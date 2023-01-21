Rengi solan çamaşırlarınızı atmayın. Bu temizlik sırrı sayesinde yeni gibi oluyorlar

Rengi solan çamaşırlarınızı atmayın. Bu temizlik sırrı sayesinde yeni gibi oluyorlar

Rengi solan kıyafetlerinizi sakın çöpe atmayın. Bu temizlik sırrı sayesinde çamaşırlarınız yeni gibi olacak. İşte bilmeniz gereken teknik

Bazı kıyafetlerimizin zamanla rengi solmaktadır. Rengi solan kıyafetlerimizi çoğu zaman çöpe atarız. Oysa ne büyük hata.

KIYAFET FİYATLARI CEP YAKIYOR

Günümüzde kıyafet fiyatları artık cep yakıyor. Bir çok vatandaş eski kıyafetlerini değerlendirmek istiyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız temizlik sırları sayesinde kıyafetleriniz yeni gibi olacak.

KIYAFETİNİZİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE RENKLENDİRİN

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Çamaşır makinenizi kullanarak elinizi hiç kirletmeden kıyafetlerinizi boyayabilirsiniz.

MALZEMELER

Toz kumaş boyası

Sirke

Tuz

Renk sabitleyici


YAPILIŞI

Boyamak istediğiniz kıyafeti çamaşır makinenize yerleştirin.

Makinenin deterjan gözüne istediğiniz renkteki toz kumaş boyasını boşaltın. Üzerine bir miktar tuz ve sirke ekleyin.

Renk sabitleyiciyi de makinenizin yumuşatıcı gözüne dökün. Sonrası çamaşır makinenize kalıyor!

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Kumaş boyasının üzerinde yazan talimata göre makinenin programını ve sıcaklık derecesini ayarlayın. Sıkma ayarını kapattığınızdan emin olun. Kıyafetiniz makineden canlı bir renkle çıkacak!

Ardından tek yapmanız gereken kıyafetinizi güzelce kurutmak.


TENCEREDE KAYNATIN


*Kulağa garip gelse de kıyafetlerinizi tencerede boyamanız mümkün!

*Kıyafetinizi içinde rahatça çevirebileceğiniz bir tencere seçip suyla doldurun ve kaynatın.

*Toz boyanızı ekledikten sonra kıyafeti tencereye koyun. Boyanın homojen bir şekilde kıyafetinize yayılması için güzelce karıştırın.

*Suyun renginin tamamen açılmasını ve boyanın kıyafetinize geçmesini sağlayın.

*Kıyafetiniz boyaya doyduğunda ocağı kapatıp sudan çıkarın.

*Bir kaba soğuk su doldurup kıyafetinizi bu suda soğutun. Ardından renk sabitleyici ekleyin ve bir süre bu şekilde bekletin.

SIVI KUMAŞ BOYALARINDAN FAYDALANIN

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*Kumaş boyamanın tek yolu toz boyalar değil. Farklı çeşitlerde sıvı kumaş boyaları da bulunuyor.

*Farklı tonlardaki boyaları kullanarak fırça ve sünger yardımıyla kıyafetlerinize istediğiniz desen ve modelleri uygulayabilirsiniz.

*Bu boyaları kullanmadan önce uygulayacağınız kıyafetin bu işlem için uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

*Örneğin, pamuk oranı yüksek olan kıyafetler boyayı iyi tutacağı için daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Boyadığınız kıyafeti bir gün sonra tersinden ütülemeyi unutmayın.

Evet bu sırlar sayesinde kıyafetleriniz yeni gibi olacak. Artık onları çöpe atmanıza gerek kalmayacak. Tek yapmanız gereken kıyafetlerinizi bu tekniklerle kurtarmak. İlk günkü kadar olmasa da çamaşırlarınızın soluk renklerinden kurtulduğunu göreceksiniz.

Kaynak: Mynet.com - Vatandanhaber.com

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