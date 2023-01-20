Kısır yaparken mutlaka 1 çorba kaşığı ekleyin. Lezzetini katlıyor...

Kısır yaparken mutlaka 1 çorba kaşığı ekleyin. Lezzetini katlıyor...

Bu tarifle yapılan kısır çok daha lezzetli oluyor. İçine eklenen baharatlar kısırın hem lezzetli olmasını hem daha hafif olmasını sağlıyor. İşte bilmeniz gereken lezzetli kısır tarifi

Türk mutfağında en çok sevilen lezzetlerden biri de kısırdır. Beş çaylarının vazgeçilmezi olan kısır bu tarifle yapıldığında çok daha lezzetli oluyor.

KISIR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

*6 çay bardağı köftelik bulgur
*4 yemek kaşığı acı biber salçası
*1 yemek kaşığı domates salçası
*1 bağ taze nane
*1 bağ maydanoz
*1 bağ taze soğan
*Yarım su bardağı zeytinyağı
*Yarım su bardağından biraz geçecek şekilde nar ekşisi ve 1 çorba kaşığı elma sirkesi.. Kısırın içine eklenen elma sirkesi kısırın çok daha lezzetli olmasını sağlamaktadır.

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LEZZETLİ KISIR TARİFİ

Bulguru yoğurmak üzere bir kabın içerine koyun. Üzerine biber salçası ve domates salçası ekleyin. Bu karışımı ellerinizi ıslatarak yoğurmaya başlayın. Ellerin ıslatılarak yoğrulmasının nedeni, bulgurun şişmesini önlemek içindir. Bulgur yoğrularak iyice yenecek kıvama gelince, nar ekşisi eklenir ve iyice karıştırılır. Ardından zeytinyağı da eklendikten sonra ince doğranmış olan maydanoz, nane ve soğan eklenip karıştırılır. Yanında marul ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Önemli hatırlatma;

Kısırınızın lezzetli olması için mutlaka organik zeytinyağı kullanın. Ayçiçek yağı kullanmayın. Ayçiçek yağıyla yapılan kısır lezzetsiz oluyor.

Ayrıca kullanacağınız iç malzemeler mutlaka taze olmalıdır. Özellikle yeşil soğanın mutlaka taze olması gerekiyor.

KISIRIN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Kısır çayla veya ayranla tüketilebilen bir yiyecektir. Dilerseniz şalgam suyuyla da tüketebilirsiniz.

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