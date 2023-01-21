Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşte asgari ücreti 9.500 TL'ye çıkarmanın yolu

Asgari ücret alan herkesi ilgilendiren düzenleme. Asgari ücret, yapılan zamlardan en büyük payı alırken, çalışanlara yapılacak ısınma yardımı da TBMM'den resmen geçti. Asgari ücretlileri ilgilendiren düzenleme kapsamında maaşları 9.500 TL'ye çıkarmak mümkün.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı hayatın her alanında kendini belli ederken asgari ücretlilere rekor denilecek bir oranda zam yapıldı. Söz konusu zam işverenlerin belini bükerken çalışanları sevindirdi.

Emekliler ve memurlar her ne kadar asgari ücret oranında bir zam beklese de bu gerçekleşmemişti.

Asgari ücretlileri ilgilendiren bir düzenleme daha var. Söz konusu düzenleme kapsamında 1000 TL daha destek alabilmek mümkün olacak.

İşte söz konusu destek ödemesiyle ilgili tüm detaylar.

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Son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alan ısınma yardımında yeni bir gelişme yaşandı. Asgari ücretli çalışanlar için yeni haber bu kez işverenler tarafından geldi.

Haziran ayına kadar 1000 TL ısınma yardımı maaşlara ek olarak verileceği açıklandı.

Böylece asgari ücretli çalışanların tutarları temmuz ayına kadar 9.500 TL olarak hesaplara yatırılmayı bekliyor. Peki ısınma yardım 1000 TL başvuru şartları nelerdir?

Asgari ücretlere verilecek olan ısınma yardımı işverenler tarafından 1000 TL olarak belirlenirken bu tutar nakit ya da IBAN yoluyla yapılacak.

İşverenler için doğal gaz yardımı vermek zorunda olmadığından bu konu hakkında tercih eden işverenler çalışanlarına doğal gaz desteği sağlayabilir. Temmuz ayına kadar vergi ve SGK muaf olarak yapılacak olan 1000 TL'lik ısınma yardımı için milyonlarca vatandaş harekete geçti.