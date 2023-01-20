Pastane poğaçasını aratmıyor. Lezzetine asla doyulmuyor.. Puf puf kabarıyor

Canınız poğaça çektiyse şimdi sizlerle Türk mutfağının harika bir poğaça tarifini paylaşacağız. En az pastane poğaçaları kadar lezzetli.

Pastanelerde yapılan poğaçalar gerçekten çok lezzetli oluyor. Yumuşacık ve puf puf kabarıyorlar. Aynı lezzeti evde de elde etmek aslında mümkün. İşte bilmeniz gereken tarif

Malzemeler :

125 gram tereyağı veya margarin

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant kuru maya

2 paket hamur kabartma tozu

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı tuz

2 yumurta ( Sarıları üzerine sürmek için)

6 su bardağı un

Yapılışı :

İlk olarak poğaça hamuru için bir kase içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 paket instant kuru maya, 2 paket hamur kabartma tozunu ekleyin. Malzemeler sütün içersinde eriyene kadar karıştırın. Taneli malzemeler eridikten sonra kase içerisine yarım su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvıyağ, 2 adet yumurta aklarını ekleyin. Sıvı malzemeleri birbiri ile karıştırın. Karışan sıvı malzemelerin üzerine oda ısısındaki yumuşamış katı yağı minik minik parçalar şeklinde ekleyin. Tuzu da ilave edin. Toplamda 6 su bardağı unun 4-5 bardağını ekleyip spatula ile karıştırın. Ardından kontrollü şekilde elinizle yoğurarak unu ekleyin.

Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Bekletmeden hemen hamuru 20 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı elinizle biraz açıp içine peynir koyun. Yanından kapatıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Bütün poğaçaları tepsiye yerleştirdikten sonra üzerini bez ile örtün. 20 dakika tepsi mayasında bekletin. Süre sonunda yumurta sarılarını çırpıp poğaçaların üzerine sürün. Çatal ile poğaçaların üzerine şekiller çizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 dakika kadar pişirin. Poğaçaların üzerleri ve altları kızarınca fırından çıkarıp servis edin. Afiyet olsun.