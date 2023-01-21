Hiç bir köylü paylaşmamıştı. Yoğurt bu teknikle kaya gibi oluyor.. Asla sulanmıyor

Evde yoğurt mayalarken işinize yarayacak harika bir teknikle karşınızdayız. Yoğurdu böyle yaparsanız kaya gibi oluyor. Asla sulanmıyor..

Dünyanın en sağlıklı gıdalarından biri olan yoğurdun faydaları saymakla bitmez. Evde yoğurt yapmak isteyenler için harika bir tarifimiz var.

Bu tarif sayesinde evde yapacağınız yoğurdunuz kaya gibi olacak. Asla sulanmayacak.

Öncelikle evde yoğurt tarifi için bilmeniz gereken püf noktaları paylaşacağız. Sonrasında da markettekilerden bile daha iyi olan ev yapımı yoğurdun tarifini vereceğiz.

İşte bilmeniz gereken her şey!

SÜT EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN!



Evde yoğurdunuzu mayalarken ilk dikkat edeceğiniz şeylerden biri, hazır sütten uzak durmak olmalı. Çünkü pastörize sütlerle yapılan yoğurdun tutmama olasılığı daha yüksek. İnek sütü kullanarak mayalayacağınız yoğurt, çok daha lezzetli ve sağlıklı olur.

KULLANDIĞINIZ TENCERE BOYU ÖNEMLİ!



Sütü kaynatırken hem taşmaması hem de daha iyi kaynaması için tencere uygun derinlikte olmalı. Aynı zamanda sütü tencereye boşalttıktan sonra iki-üç parmak kadar da boşluk kalması muhtemel taşmaların önüne geçer.

KULLANACAĞINIZ YOĞURT MAYASI HAZIR OLMASIN!



Kullanacağınız yoğurt mayası, hazır yoğurttan değil, ev yoğurdundan olursa çok daha kıvamlı olur. Sonuçta hazır yoğurtları sağlıksız buluyoruz değil mi? Mayanızı kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, bir komşunuzdan da alabilirsiniz.

SÜTÜN SICAKLIĞI ÇOK ÖNEMLİ!



Yoğurt mayalamaktaki en önemli nokta, sütün sıcaklığının tam ayarında olması! Ne çok sıcak ne de soğuk olmalı. Tabii bunun için derece de kullanabilirsiniz ama en güzel yöntem anneanne-babaanne yöntemleri! Serçe parmağınızı sütün içine daldırıp 10'a kadar saydığınızda parmağınız biraz yanıyorsa tamamdır!

SON AŞAMA SARIP SARMALAMAK!



Bir kasede biraz sütle karıştırdığınız mayanızı yavaşça süte dökerek karıştırın. Diğer püf nokta, sütün mayalanma aşaması için bekletme kısmı. Taş gibi bir kıvam için sütün üzerini bir süzgeçle kapatıp havlular yardımıyla sarabilir, fırınınızı önceden ısıtıp kapattıktan sonra içine de koyabilirsiniz. 4-6 saat hiç dokunmadan beklettiğiniz sütü daha sonra ağzı açık bir şekilde dolaba koyun. Bir gece de bu şekilde beklettikten sonra, hazırlara taş çıkartacak yoğurdunuz hazır.

İşte ev yoğurdunun tarifi bu kadar kolay.. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun

Kaynak: Mynet.com - Vatandanhaber.com