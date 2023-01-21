Paraya sıkışan herkese bu bankalar 5000 TL ödeme yapıyor! Ödemeler koşulsuz yapılacak

Ekonomik olarak zor geçen bu günlerde üç bankadan da toplam 5.000 Türk Lirası enflasyon desteği yapılacak. Ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşların yapması gerekenlerde açıklandı.

Hayat pahalılığı ve bir yandan peş peşe gelen zamlar vatandaşları zor durumda bırakırken bazı bankalar vatandaşlara enflasyon desteği sunacak.

HANGİ BANKALAR VATANDAŞA DESTEK VERECEK?

Öte yandan vatandaşlara destek verecek bankalarda belli oldu. Karar.com'da yer alan habere göre; Türk Ekonomi Bankası, Akbank ve Garanti Bankası'nın açıklamalarında 5000 Türk Lirasına kadar kredi anlaşmaları yaptığı duyuruldu.

Vatandaşın yüzünü güldüren söz konusu destek ödemesiyle ilgili detaylarda belli oldu.

AKBANK 5 BİN TL ENFLASYON DESTEĞİ KREDİSİ DETAYLARI



Akbank, enflasyon destek kredisi için 5000 TL kredi veriyor. 5.000 TL ihtiyaç kredisi alma şansının olduğu bu özel kampanyadan banka müşterileri faydalanabilir. Bu krediden yararlanmak istiyorsanız size en yakın Akbank şubesine giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz internet bankacılığı üzerinden de bu enflasyon kredisine başvurabilirsiniz. Başvurunun ardından değerlendirme süreci kısa sürede tamamlanacak ve kredi başvurunuzun sonucu hakkında sizinle iletişime geçilecektir. 12 ay vadeli bu kredi faizsizdir. Dilerseniz kredi ödemelerinizi 3 ay erteleyebilirsiniz.

TÜRK EKONOMİ BANKASI 5 BİN TL ENFLASYON DESTEĞİ KREDİSİ DETAYLARI



Türk Ekonomi Bankası enflasyon desteği veren bankalardan biridir. Bu bankanın müşterilerine 12 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi verilmektedir. Dilerseniz Türkiye Ekonomi Bankası tarafından verilen 5.000 Türk Lirası enflasyon kredisine de başvurabilirsiniz. Başvuru ile ilgili olarak T.C kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir. Bunun dışında banka kredi notunu da incelemektedir. Türkiye Ekonomi Bankası'ndan 5.000 Türk Lirası enflasyon desteği kredisi başvurusu yapabilmek için kredi notunun en az 1.400 olması gerekmektedir. Böylece bu faizsiz krediye başvurabilirsiniz. Başvuru onay için gönderildikten sonra, bankadan nihai geri ödemeyi alacaksınız. Krediniz olumlu ise bu tutar anında hesabınıza aktarılacaktır.

GARANTİ BANKASI 5 BİN TL ENFLASYON DESTEĞİ KREDİSİ DETAYLARI



Garanti Bankası, 2023 yılında enflasyon desteği kredisi veren bankalar arasında yer alıyor. Garanti Bankası'nın yeni yıl kredi kampanyaları kapsamında yer alan bu kampanya, acil ihtiyaçlarınız için gerekli finansmanı sunuyor. 5000 Türk Lirasına kadar verilen bu krediyi almak için bir banka şubesine gitmenize gerek yok. İnternet bankacılığı hizmetleri ile kısa süre içerisinde bu krediden yararlanmak mümkündür. Başvuruyu gönderdikten sonra, banka bir değerlendirmede bulunacaktır. Değerlendirmenin ardından kredi talebiniz cevaplanacaktır. Banka müşterisi olmasanız bile 5.000 Türk Lirası faizsiz kredi alabilirsiniz. Garanti Bankası ayrıca başvuru sahiplerinin kredi notunun en az 1.200 olmasını şart koşuyor. Başvurunuz onaylandıktan sonra 12 ay vadeli bu kredilerden hemen yararlanabilirsiniz.

YENİ KREDİ PAKETİ İDDİASI

Bazı haber sitelerinde seçime doğru bankaların yeni kredi kampanyaları başlatacağı öne sürüldü. Özellikle kamu bankaları tarafından hem işini büyütmek isteyenlere hem iş kurmak isteyenlere düşük faizli kredi kampanyalarının başlatılacağı öne sürülüyor. Bankaların yeni kredi kampanyalarını ne zaman açıklayacağı şimdiden merak konusu olmuş durumda.