Ortalık karıştı.. Yalı Çapkını depremi.. Dizinin yeni adresi duyuruldu

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerindeki Yalı Çapkını dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Dizinin reytingleri gündemi alt üst ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

DİZİNİN YURT DIŞI SATIŞLARI PATLAMA YAPTI

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük ilgi görüyor.

Dizi bir çok ülkede yayınlanacak.

Televizyongazetesi.com'da yer alan bir haberde; Yalı çapkını dizisinin yayınlanacağı yeni adreste duyuruldu.

Dizinin 30’dan fazla ülkeye satıldığı gündeme geldi. Giderek bu sayının artması da bekleniyor.

Ülkemizde en çok ülkeye satılan diziler arasında Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisi de bulunuyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’i, dünya çapında daha da büyük bir şöhrete ulaştıran dizi, 80’den fazla ülkeye satılmıştı.

Yalı Çapkını dizisinin henüz sezonun yarısına geldiği bir dönemde 30’dan fazla ülkeye satılmış ve ilginin de devam etmesi, dizinin yurtdışı satışlarının daha da büyüyeceğini gösteriyor. Bakalım Sen Çal Kapımı dizisinin rekorunu kırabilecek mi?

YALI ÇAPKINI DİZİSİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşmaktadır.