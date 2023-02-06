İhtiyaç kredisi duyuruldu! 100 bin TL nakit kredi desteği veriliyor! 3 ay erteleme fırsatıyla

Finansal ihtiyaçlar bu dönemde çok daha fazla şekilde artarken bankalardan da sevindirmeyi sağlayacak haberler peş peşe gelmeye devam ediyor! Binlerce vatandaşı ilgilendiren kredi müjdesi geldi! 100 bin TL kredi desteği sağlanacak

5661 TL taksitle ING Bank vatandaşlara kredi desteği sunacak. 100 bin TL kredi çekecek vatandaşlar krediyi 24 ay taksitle ödeyecek.

FAİZ ORANI NE KADAR?

5661 TL taksitle ödenecek 100 bin TL kredinin taksit tutarı da belli oldu. Banka tarafından yapılan açıklamada ödenecek krediyle ilgili faiz detayları açıklandı.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre kredi için faiz oranı % 2.09 oranında olacak.

YENİ MÜŞTERİLERE KREDİ FIRSATI

Öte yandan nakit sıkıntısı çeken vatandaşları sevindiren bir müjde daha geldi. ING Bank tarafından yapılan duyuruda zor durumda olan vatandaşlara özel faiz oranı belirlendi.

Bankanın internet sitesinde söz konusu kampanyayla ilgili şu detaylara yer verildi.

ING’de kredinizi avantajlı faiz ile kullanmanın her zaman bir yolu var.



İlk kez ING’li olacak müşterilerimiz %1,39’dan başlayan faiz oranlarından yararlanıyor, farklı birçok kredi seçeneği ile tüm ihtiyaçlarını anında karşılayabiliyor.



Üstelik, Turuncu Ekstra'lı olan yeni ING'liler 20 bin TL'ye kadar %0,99 yansıyan faiz oranından yararlanabiliyor.

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