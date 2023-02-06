TC kimlik son rakamı 2-3-4-5-6-7-8 olanlara 99.000 Türk Lirası ödeme yapıldı! Başvuru sürüyor

Nakit ihtiyacı olan kişiler TC kimlik numaraları üzerinden 99000 TL'ye kadar ödeme alabilecekleri, kampanya duyuru resmi olarak paylaşıldı. Vatandaşlar TC kimlik son rakamı 2-3-4-5-6-7-8 ayrımı olmada başvuru yapabiliyorlar

TC Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 99000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bir kredi paketi duyurusu yapıldı.

Esenlerdesonhaber.net adlı internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda söz konusu kredi paketine ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

. Banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 99000 TL'ye kadar alacakları bu kredi kampanyalarına katılarak istedikleri zaman ödeme alabilmektedir. Kimlik numarası üzerinden sizlerde 99000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredi kampanyalarına, dilediğiniz zaman katılabilirsiniz.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından gerçekleştirilen bu kampanyada 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin kredi notuna bakılarak, ödeme veriliyor. Kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştiriliyor ve banka üzerinden hemen acil ihtiyaç kredisi kullandırılıyor. TC Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde, ödemeler vermektedir.



AKBANK VE YAPI KREDİ BANKASI

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, yapılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi, SMS ile sonuç vereceğini açıkladı, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda da mobil uygulamalar üzerinden ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Sms ile Akbank üzerinden kredi alacak olan kişiler kredi ve TC kimlik numaralarını yazdıktan sonra 44 25 numarasına mesaj gönderebilir, Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi alacak olan vatandaşlar ise bireysel TC kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak, 44 11 numarasına gönderebilir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Vatandanhaber.com'un derlediği bilgilere göre; Bankalar tarafından alınan karar gereği 50 bin TL üzerindeki kredilerde vade sayısı sınırlandırıldı.

Buna göre 50 bin TL üzerindeki kredilerden yararlanmak için en fazla 24 ay vade yapılabiliyor.

50 bin TL altındaki krediler ise 36 ay vade ile kullandırılabiliyor.

İŞ BANKASI DA AÇIKLADI

İş Bankası'nın resmi internet sitesinde de kredilerle ilgili bir duyuru paylaşılmış durumda. İşte o duyuru

Kredi tutarı 100.000 TL üzerinde olan krediler için vade 12 ay ile, 50.000 TL – 100.000 TL’ye kadar (100.000 TL dahil) olan krediler için vade 24 ay ile sınırlı olup 50.000 TL ve altındaki kredilerde azami 36 ay olarak uygulanmaktadır.