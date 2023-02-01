TEB'den emeklilere promosyon sürprizi! Rakamlar güncellendi.. Bundan böyle..

EYT yasasının Meclis'e sunulması ile çok sayıda banka, emekliye verdikleri promosyon ücretlerini artırma yoluna gitti. Peş peşe çok sayıda banka emeklilere ödediği promosyon ücretlerine zam kararı aldı. TEB emekli vatandaşlara “Emekli vatandaşlara 7.000 TL’ye kadar'' promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

TEB Ocak ayı promosyon rakamını açıkladı. Açıklanan rakamlarda küçük miktarda bir artış görüldü.

3.500 TL altında emekli maaşı alan emekliler 4.200 TL. 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alan emekliler 4.900 TL. 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alan emekliler 6.300 TL. 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alan emekliler 7.000 TL tutarında emekli maaşı promosyonu ödemesi alacaktır.

TEB emekliler için yapmış olduğu açıklama şu şekilde “Emekli vatandaşlara 7.000 TL’ye kadar promosyon ödenecek.

Ayrıca emekli tanıdıklarını TEB’e davet eden müşterilerimize özel emekli maaşını TEB’e ilk kez taşıyan her emekli maaş müşterisine, yakını için 250 TL, totalde 500 TL’ye kadar nakit ödül fırsatı sunulacak” ifadelerini kullandı.

TEB emekliler için yapmış olduğu açıklama şu şekilde “Emekli vatandaşlara 7.000 TL’ye kadar promosyon ödenecek. Ayrıca emekli tanıdıklarını TEB’e davet eden müşterilerimize özel emekli maaşını TEB’e ilk kez taşıyan her emekli maaş müşterisine, yakını için 250 TL, totalde 500 TL’ye kadar nakit ödül fırsatı sunulacak” ifadelerini kullandı.

EB emekli promosyon başvurusunu tüm TEB şubelerinden, internet sitesinden ve mobil şubelerden kolaylıkla yapılabilirsiniz. Dileyen emekliler internet şubesi aracılığıyla şubeye gitmeden emekli maaşı taşıma işlemlerini yapabilir.

Emekli maaşını taşıyan kişiler ödenecek ek düşük tutar ise 4.200 TL olacak

TEMMUZ ZAM AYI

Öte yandan vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre; Temmuz ayı itibariyle emekli maaşlarına yeni bir zam gelecek. Bu zammın ardından emeklilere ödenen promosyon ücretlerinde de bir artış yaşanması bekleniyor.

10 BİN TL'Yİ GEÇEBİLİR

Şimdilerde çok sayıda banka 5000 TL ile 7500 TL arasında rakamlar ödüyor. Temmuz ayında yapılacak zammın ardından emeklilere ödenen promosyon ücretlerinin 10 bin Türk lirasını geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Gercekgundem.com

