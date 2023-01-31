Fulya Öztürk'ten çok konuşulacak 'Fatih Portakal' itirafı: 'En büyük pişmanlığım...'

CNN Türk'ten FOX TV'ye transfer olan, bir sezon sonra CNN Türk'e geri dönen ve şimdilerde kanalın Özel Haberler Şef'i olan Fulya Öztürk, katıldığı YouTube kanalında bulunduğu itiraflarla tekrardan gündeme bomba gibi düştü.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk haberler.com'un YouTube programına katıldı. Öztürk program esnasında çarpıcı itiraflarda bulundu. “Fulya İle Umudun Olsun” adlı programda sunuculuk yaptığı dönemde programa katılan bir kişinin cinsel içerikli videosunu izletmesi üzerine Fatih Portakal’ın sosyal medya üzerinden attığı tweet Öztürk’ü kızdırmıştı. Eski FOX Tv sunucusu Fatih Portakal, bahsi geçen program için "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. “Halk bunu izliyor, istiyor” demekse ilkesizlik" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım üzerine yayınında muhabir Öztürk, "Attığı manşete bak; 'Cinsel içerikli görüntü izletti.' Bak kardeşim cuma günkü programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı? 'Bir kız çıkıyor hemen onu öldürelim boğazlayalım boğalım... Linç edelim yaşamasın. Bir kız çıktı çünkü iyi bir şeyler yapıyor.' Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden. Hiç kimsenin sevgilisi osu busu olmadan..." diye konuştu.

'En Büyük Pişmanlığım Fatih Portakal’a Verdiğim Cevaptı'

Fulya Öztürk YouTube üzerinden katıldığı programda Portakal ile girdiği polemik için şu ifadeleri kullandı:

“Benim medyada en büyük pişmanlığım o gün Fatih Portakal’a vermiş olduğum cevaptı. Ben öyle bir kız değilim normalde.”

Kaynak: medyaradar.com