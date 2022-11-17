Vakıfbank'tan emeklilere yeni jest! Anında hesaba 5000 TL yatırılacak

Vakıfbank'tan emeklilere yeni jest! Anında hesaba 5000 TL yatırılacak

Promosyon ücretlerine yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Vakıfbank emeklilere 5000 TL ödeme yatıracak

2022 yılında İki kez emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Enflasyonun artmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zamlara ek olarak emeklilerin bankalar tarafından almış oldukları komisyonlarda zamlandı. Kasım ayı içerisinde Vakıfbank emeklileri ilgilendiren yeni bir promosyon kampanyası başlattı!

HESAPLARA ANINDA YATACAK!

Vakıfbank tarafından sağlanan promosyon ödemesi anında hesaplara yatacak. Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan Vakıfbank'a maaşını taşıyan emekliler ödemelerini alabilecekler.

Karar gazetesi'nde yayınlanan bir içerikte; Emeklilerin alacağı promosyon ücretleriyle ilgili bilgiler de belli oldu.

Vakıfbank promosyon tutarları şekildedir:

Emekli aylığı 3.500TL’ye kadar olan emekliler için 3.000TL,

Emekli aylığı 3.500TL-7.500TL arasında olan emekliler için 3.500TL,

Emekli aylığı 7.500TL-10.000TL arasında olan emekliler için 4.500TL

Emekli aylığı 10.000TL’den yüksek olan emekliler için de 5.000TL ödeme yapılacak.

Yapılacak olan ödemeler 3 yıllık peşin olarak emeklilere verilmektedir. Kampanya için son katılım tahini 30 Kasım 2022 olarak açıklandı.

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NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Emekliler maaşlarını E-Devlet üzerinden veya herhangi bir Vakıfbank şubesine giderek taşıyabilirler. Maaşınız hangi bankadaysa o bankadan Vakıfbank'a taşımanız durumunda Vakıfbank anında size ödeme yapacak.

Söz konusu tutarın 2023 yılı içerisinde zamlanıp zamlanmayacağı ise bilinmiyor.

Emekliler bankalarla üç yıllık sözleşme imzalıyor ve promosyon ödemesi almaya hak kazanıyorlar

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