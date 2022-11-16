Menemeni pişirirken 2 adet buz küpü tavaya koyun şaşıracaksınız! Bilinmeyen aşçılık sırrı

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biride menemen. Menemen pişirirken herkes bol sulu olmasını ister. Aslında sulu menemen yapmak sanıldığı kadar zor değildir.

Öncelikle menemen tarifini paylaşacağız. Sonrasında ise bol sulu olmasını sağlayacak sırrı vereceğiz.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Habertürk'e yaptığı açıklamada lezzetli menemen tarifini verdi;

İlk olarak yağ kızdırılır. Ardından soğanlar atılarak pembeleşene kadar kavrulur. Ardından biberler atılır ve kavrulur. Doğranmış domates malzemeye eklenir. Domatesler suyunu bırakana kadar pişirilir.

Adedi isteğe bağlı olmak üzere yumurta kırılır ve karıştırılır. Baharatlar zevke göre atılır. İsteyenler içerisine peynir, sucuk, pastırma gibi ek malzemeler atabilir.

Menemenin lezzetini artıran püf nokta!

Menemeni pişirirken sulu olmasını isteriz. Bunu yapmak aslında çok basit. Domatesler tavaya eklendikten sonra 2 adet buz küpü eklemek gerekiyor. Domatesler pişerken bir yandan da buzlar eriyor. Bu sayede domates çok daha bol sulu oluyor.

Menemen piştikten sonra da bol sulu bir şekilde servise hazır hale geliyor.

YUNANİSTAN'DAKİ AŞÇILARIN YÖNTEMİ DAHA FARKLI

Öte yandan Yunanistan'daki aşçıların menemen yaparken uygulamış oldukları yöntem çok daha farklı.

Onlar ise menemeni pişirirken domatesleri ekleyip sonrasında da yarım çay bardağı tavaya ılık su ekliyorlar. Bu sayede menemen yine çok daha lezzetli ve bol sulu oluyor.

Menemen yaparken her iki tarifi de deneyebilirsiniz.