Cam lekelerini 5 dakikada temizlemenin püf noktası tüm camlar ayna gibi oluyor

Cam temizliğinde işinize yarayacak bazı bilgileri sizlerle paylaşacağız bu yöntemler camlarınızın pırıl pırıl olmasını sağlayacak

Camların temiz olması kadınların en çok istediği şeylerin başında gelir. Bir evin camlarının temiz olması herkesin çok istediği şeylerin başında gelir. Evin camlarını temiz gören komşular çünkü evin de temiz olduğunu düşünür. Eğer camlar kirliyse evin için de pis olduğunu düşünmek mümkündür.

Camları temizlerken su lekesi kalsın istemeyiz. Rahatsız edici su lekelerinden kurtaracak bazı yöntemler yer alıyor.

Sağlık Haberciniz sitesinde yer alan bir içerikte; Cam temizliğini kolaylaştıran yöntem paylaşıldı.

Camlarınızın pırıl pırıl olmasını istiyorsanız bu karışımları evde hazırlayıp deneyebilirsiniz.

2 bardak su, 3 yemek kaşığı sirke ve yarım çay kaşığı sıvı bulaşık deterjanını karıştırarak uygulayabilirsiniz. 3 litre su, 1/4 bardak sirke, 2 yemek kaşığı limon suyu ve bir sıkım bulaşık deterjanını karıştırıp uygulayın.

Yarım bardak sirke ve 2 litre ılık suyu karıştırıp uygulayın.

Bu karışımları gazete kağıdıyla uygulayabilirsiniz.

Gazete kağıdı camdaki kalıntıları daha iyi temizler.

Hava çok güneşliyken camları silmeyin. Sıcaklıktan dolayı camlarınız hemen kuruyacağından lekeler kalacaktır.

ŞAMPUANLA CAM SİLME

Şampuanla cam silme en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Kovanızın içine koyacağınız kremsiz şampuanlı su ile önce camlarınızı siliyorsunuz. Sonra kuru bir bezle kurulama işlemini yaptıktan sonra kese kağıdı ile tekrar siliyorsunuz.

BUĞULU CAMLARIN SİLİNMESİ

"Buğulu cam nasıl temizlenir?" sorusunun cevabı da oldukça basit. Cam silme suyunuza yumuşatıcı katarak camlarınızın toz tutmasını ve buğulanmasını önleyebilirsiniz.

İşte cam temizliği bu kadar kolay.

Sizlerde cam temizliğinde bu yöntemleri deneyebilirsiniz.