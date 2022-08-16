1 Haftada 8 Köpek Öldü, 2 Parkta Zehirli Tarımsal Madde Tespit Edildi

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 8 köpek, 1 hafta içinde zehirlenerek öldü. Yapılan incelemede, 2 parkta zehirli tarımsal maddeye rastlanıldı. Parklar, 15 gün süreyle kapatılırken, tedirgin olan mahalleli de kalıcı çözüm istediklerini dile getirdi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde, 9 Ağustos'tan bu yana 8 köpek, zehirlenerek öldü. 1 hafta içinde 8 köpeğin öldüğünü, bazılarının ise kaybolduğunu aktaran mahalleli, polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, 1551 Sokak'taki 2 parkta zehirli tarımsal madde tespit etti. 15 gün süreyle kapatılan 2 parka, "Bu alanda tehlikeli (zehirli) zirai madde tespit edilmiştir. Alan 15 gün süreyle kullanıma kapatılmıştır" yazısı asıldı. Polis de köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

'PARK KAPANDI AMA TEHLİKE GEÇMEDİ'

Mahalleliden Begüm Çiftçi, "Ayın 9'unda bu parka zehir atıldığını düşünüyoruz. Baktığımız bir sürü sokak hayvanının yanı sıra sahipli hayvanlarımız ölmeye başladı. Kendi hayvanlarımızı dışarı çıkaramamaya başladık. Bütün müracaatlarımızı da yaptık. Belediye ekipleri parkı kapattı ama tehlike daha geçmedi. Sadece hayvanlarımız için değil çocuklarımız için de endişe ediyoruz. Tüm parklar için gerekenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

'HAYVANLARIMIZI DIŞARI ÇIKARMAYA KORKUYORUZ'

Parkın tamamen temizlenmesini istediklerini aktaran Çiftçi, "Çimlerin komple biçilmesini ve detaylı arama yapılmasını istiyoruz. Sadece bu park için değil mahalledeki ve çevredeki bütün parklar için aynısını istiyoruz. Baktığımız ve "Arap" ismini taktığımız sokak köpeği öldü. Onun dışında sahipli köpeklerimiz de öldü. Beslediğimiz hayvanların hayatından endişeliyiz. Kendi köpeklerimizi evden çıkarmaya korkuyoruz" diye konuştu.

Seçil Özal ise besledikleri sokak hayvanlarının bilmedikleri nedenle ölmeye başladığını dile getirerek, "Baktığımız sokak köpekleri, 1 haftadır ölüyor. Kedilerimiz de vardı; onlar da aynı şekilde ölüyor. Bu olayın bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Sadece parkın kapatılmasıyla bu iş olmuyor. Parkın temizlenerek, gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Baktığımız çok sayıda köpeğimiz hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 köpeği de mahalle sakinleri olarak koruma amaçlı barınağa gönderdik" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı