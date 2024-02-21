(1) İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a Teşekkür!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “CHP yönetimi sözlerinin yüzde 87’sini tuttu” diyen AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’a teşekkür etti. İmamoğlu, "Benim sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız geçenlerde ‘yüzde 87 projeleri başardı’ dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı onu bile başaramadı. Ama yüzde 87 başardı deyince ben döndüm arkadaşlarıma dedim, ‘arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız. Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü.’ Sonra arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün vallahi onun dediği doğru çı

Haber: OKTAY YILDIRIM

KAMERA: ADEM KARABAYIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “CHP yönetimi sözlerinin yüzde 87’sini tuttu” diyen AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’a teşekkür etti. İmamoğlu, "Benim sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız geçenlerde ‘yüzde 87 projeleri başardı’ dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı onu bile başaramadı. Ama yüzde 87 başardı deyince ben döndüm arkadaşlarıma dedim, ‘arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız. Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü.’ Sonra arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün vallahi onun dediği doğru çıktı. Yüzde 87’imiş meğerse. Yüzde 87 başarmışız. Allah razı olsun bize yardımcı oldular. Yüzde 87 ile projeleri başardığımızı bir kez daha bize hesaplatarak ispat ettirdiler. Buradan müstakbel rakibime, değerli sevgili adaya teşekkür ederim.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adil İstanbul" proje tanıtımında açıklamalarda bulundu.

MURAT KURUM’A TEŞEKKÜR ETTİ

AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum’un katıldığı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) programında yaptığı konuşmada “CHP yönetimi sözlerinin yüzde 87’sini tuttu” ifadesini hatırlatan İmamoğlu, Kurum’a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Benim sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız geçenlerde ‘yüzde 87 projeleri başardı’ dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı onu bile başaramadı. Ama yüzde 87 başardı deyince ben döndüm arkadaşlarıma dedim, ‘arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız. Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü.’ Sonra arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün vallahi onun dediği doğru çıktı. Yüzde 87’imiş meğerse. Yüzde 87 başarmışız. Allah razı olsun bize yardımcı oldular. Yüzde 87 ile projeleri başardığımızı bir kez daha bize hesaplatarak ispat ettirdiler. Buradan müstakbel rakibime, değerli sevgili adaya teşekkür ederim. Bir teşekkürü de bir deprem anında İstanbul’un 11 şehre birden nasıl koştuğunu anlattığı için yeni kendisine teşekkür ederim.”

“BİZİM PROJELERİMİZİ SAHİPLENEBİLİRLER ÇÜNKÜ HEPSİ DOĞRU PROJELER”

AKP’nin CHP’nin vaatlerini açıkladığını savunan İmamoğlu, “Bizlerin projelerini anlatmaya devam etsin. Yeni projelerimizi de ballandıra ballandıra anlatabilirler, sahiplenebilirler. Çünkü hepsi doğru projeler. Öyle 650 bin konut gibi uydurma işler değil. Vaatlerimizi kopyalama konusunda serbestsiniz ama içinizdeki eşitlik, adalet, samimiyet, çalışkanlık ve sadece milletine hesap verebilirlik duygusunu asla kopyalayamazsınız. O bizde var. İnsana ve vatanına olan sevgimizi kopyalayamazsınız. İhmal ve ihanetle kirlenmiş o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi, o sizin yarattığınız özellikle kirlenmiş o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi kopyalayıp sizin kirli sahanıza çekemezsiniz. Cumhuriyetçiliği, halkçılığı kopyalayamazsınız. Çaba göstermeniz lazım. Öğretiriz o ayrı. Bir avuç insana bile öğretiriz. ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ diyen Atatürk'de ve onun ideallerine olan bağlılığımızı asla kopyalayamazsınız. Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz’ diye hesap sormaya kalkanlara cevabım hiç değişmedi. Defalarca söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Vallahi de billahi de doya doya milletin hakkı olan halkın parasını halka dağıtıyorum, dağıtmaya da devam edeceğim.” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı