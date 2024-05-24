1 Mayıs Eylemine Katıldığı İçin Tutuklanan İşçiye Sosyal Medya Paylaşımları Soruldu

DİSK ve CHP’nin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlama çağrıları üzerine Saraçhane’ye giden 34 yaşındaki muhasebeci Tacim Yıldız ‘’Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama’’ suçundan tutuklandı. 80 yaşında annesi ve 9 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde evinin kapısı kırılarak gözaltına alınan Tacim Yıldız’a polis sorgusunda ise gözaltı gerekçesi ve katıldığı eylem dışında sosyal medya paylaşımlarının sorulduğu ortaya çıktı.

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - DİSK ve CHP’nin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlama çağrıları üzerine Saraçhane’ye giden 34 yaşındaki muhasebeci Tacim Yıldız ‘’Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama’’ suçundan tutuklandı. 80 yaşında annesi ve 9 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde evinin kapısı kırılarak gözaltına alınan Tacim Yıldız’a polis sorgusunda ise gözaltı gerekçesi ve katıldığı eylem dışında sosyal medya paylaşımlarının sorulduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik üçüncü kez yapılan ev baskınlarında 27 kişi gözaltına alınmış ve 3 günlük gözaltı sürecinin ardından savcılığa çıkarılan 27 kişinin tamamı tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında eşini koronavirüsten kaybeden 80 yaşındaki annesi ve 9 yaşındaki kız çocuğu ile yaşayan 34 yaşındaki Tacim Yıldız da yer aldı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde yapılan sorgusunda Tacim Yıldız’a 1 Mayıs günü dışında X'te yaptığı paylaşımlar soruldu. Tacim Yıldız’a sorulan söz konusu paylaşımlarında HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili atılan tweetler yer aldı ve "'Paylaşımları yapmaktaki amacınız nedir?” sorusu yöneltildi.

Gözaltında şiddet iddiası: "'Korktuğum için birşey diyemedim''

DİSK ve CHP’nin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın çağrısını sosyal medyadan görerek 1 Mayıs’ı kutlamak için Saraçhane’ye gittiğini beyan eden 34 yaşındaki Tacim Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadesinde, gözaltına alındığı sırada kapı zilinin çalınmadan evinin kapısının kırılarak polislerce içeriye girildiğini belirtirken, gözaltı işlemi sırasında şiddete maruz kaldığını da anlattı ve savunmasında “Hastane raporuna bu durumu yansıtmadılar. Çünkü rapor alındığı esnada yanımda polisler vardı. Onlardan korktuğum için bir şey diyemedim” ifadelerini kullandı.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde “Yasal bir bayramı kutlamak için oraya gittim. Bu kadar şeyin yaşanacağını bilseydim gitmezdim'" diyen Tacim Yıldız, "'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama'" suçundan adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.

Tutuklama kararına itiraz edilecek

Tacim Yıldız’ın avukatlığını üstlenen Çağdaş Hukukçular Derneği’nden avukat Ziya Ergin konuya ilişkin, "'Anayasa Mahkemesi'nin Taksim Meydanının 1 Mayıs İşçi Bayramı ile özdeş olduğu ve Taksim’de 1 Mayıs kutlamasını engellemenin hak ihlali olduğuna dair kararına rağmen idare tarafından işçilerin 1 Mayıs'ı Taksim meydanında kutlaması yasaklanmıştır. Müvekkil de bu yasaklama kararı gerekçe göstererilerek tutuklanmıştır. Tutuklama koruma tedbirinin uygulanmasını gerektiren bir neden olmamasına rağmen müvekkil hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Tutuklama kararının hukuken elle tutulur bir yanı yok açıkçası, tamamen bir cezalandırma amacı taşımaktadır. Söz konusu karara karşı itiraz edeceğiz. Yazılı hukuk uygulandığı takdirde müvekkilin serbest bırakılacağı kanaatindeyim'" dedi.

Anka Haber Ajansı