1 Mayıs İşçi Bayramı... Özgür Özel, Saraçhane’den Ayrıldı

1 Mayıs İşçi Bayramı... Özgür Özel, Saraçhane’den Ayrıldı

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için İstanbul’da bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP heyetiyle birlikte Saraçhane’de basın açıklaması gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın açıklamasının ardından Saraçhane’den ayrıldı.

(ANKARA) - 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için İstanbul’da bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP heyetiyle birlikte Saraçhane’de basın açıklaması gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın açıklamasının ardından Saraçhane’den ayrıldı.

Taksim’e yürüyüşün önündeki engelin kaldırılması için polis amiriyle görüşme yapan CHP lider Özel, taleplerinin kabul edilmediğini açıkladı. Görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında konuşan Özel, "'Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'" dedi.

Özgür Özel, basın açıklamasının ardından Saraçhane'den ayrıldı.

Anka Haber Ajansı

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