'100. Yılda Laik Cumhuriyet, Büyük İzmir Buluşması'nın 3'üncüsü Yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, birçok kurumun ortak olarak düzenlediği '100. Yılda Laik Cumhuriyet, Büyük İzmir Buluşması'nın 3.'sü Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Şair Ataol Behramoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret davasını kaybettiğini ve cezayı ödemeyerek hapse gireceğini duyurdu. Behramoğlu, “Eğer İstinaf Mahkemesi'nden, Anayasa Mahkemesi'nden falan dönmezse bu ceza hapse gireceğim ve dünyaya belli bir yaşa gelmiş, gerçekten dünyada Tür

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, birçok kurumun ortak olarak düzenlediği "100. Yılda Laik Cumhuriyet, Büyük İzmir Buluşması'nın 3'üncüsü Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Şair Ataol Behramoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret davasını kaybettiğini ve cezayı ödemeyerek hapse gireceğini duyurdu. Behramoğlu, “Eğer İstinaf Mahkemesi'nden, Anayasa Mahkemesi'nden falan dönmezse bu ceza hapse gireceğim ve dünyaya belli bir yaşa gelmiş, gerçekten dünyada Türkiye'yi temsil eden bir şairi hapse atma utancını yaşatacağım bunlara” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet gazetesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Sanatçılar Girişimi, Birleşik Kamu İş Sendikası; bugün Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde “100. Yılda Laik Cumhuriyet, Büyük İzmir Buluşması”nın 3.'sünü düzenledi. Etkinliğe Ataol Behramoğlu, Melike Demirap, Tolga Çandar, Faruk Demir, Orhan Aydın, Haluk Çetin, Tuğrul Keskin, Evrim Keskin, Fırat Yalçınkaya, Nilüfer Akdoğu, Erhan Doğan, Meftun Yetiş, Gülhan Tabak, Tevfik Kızgınkaya gibi sanatçılar sahne alırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de takip etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte sık sık “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganları atıldı. Etkinlikte Şair Ataol Behramoğlu'nun kaleme aldığı, Düş Gezginleri grubunun bestelediği 100. Yıl Marşı da seslendirildi.

“CUMHURİYET'İN TEMEL DİREĞİ LAİKLİK SALDIRI ALTINDADIR”

Etkinlikte söz alan Birleşik Kamu İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, şunları söyledi:

“Atatürk'ün "Şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz" dediği Cumhuriyet'te bugün tarikatlar hortlatılmıştır. Eğitimden adalete, kamu kurumlarından özel sektöre kadar kritik her alana sığdırılan bu karanlık yapılar Cumhuriyet'in ve onun devrimlerinin en büyük düşmanıdır ve günden güne de güçlenmektedir. Siyasal ve toplumsal hayatımıza enjekte edilmektedir. Cumhuriyet'in temel direği olan laiklik, bugün alenen saldırı altındadır. Bizzat iktidar tarafından İslam ülkesi olarak tariflenen ülkemizde kamu yönetiminden uluslararası diplomasiye kadar her alanda dini söylemler ve politikalar hakim kılınmaktadır. Bu topraklar, tek bir adamın dudakları arasındaki sözlerle değil; halkın iradesiyle yönetilsin diye kurulan Cumhuriyet, ne yazık ki bugün AKP'nin getirdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yine tüm yetki ve kararların tek adama verildiği bir ülke haline getirilmiştir. Devletin yurttaşa karşı eşit, hesap verebilir yaklaşımının yerini nobran, dediğim dedik bir anlayış almıştır. Anayasa'da güvence altına alınan haklar ve özgürlükler dahi padişah fermanını aratmayan Kanun Hükmünde Kararnamelerle gasp edilir hale gelmiştir. Genç Cumhuriyet'teki reformların aksine, eğitim paralı ve gerici hale getirilmiştir. Adalet mülkün temeli değil, bir kesimin mülkünün temeli olmuştur. Kimsesizlerin kimsesi olarak kurulan ve daha ilk yıllarında bile sosyal devlet ilkesi gereğince yurttaşlarının yanında duran bu ülke bugün, halkın günden güne fakirleştirildiği, belli bir zümrenince oransızca zenginleştirildiği bir rantiyeye dönüştürülmüştür. Fakat elbette bizlere düşen bu acı tabloya bakarak telaşa kapılmadan Atatürk'ün neferleri olarak daha azimli bir şekilde Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. Bu örgütlü gerici kuşatmaya karşı siper olmak, Cumhuriyet'e ve devrimlerine sahip çıkmak ikinci yüzyılda vereceğimiz en kıymetli sözdü”

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'E TEPKİ: NEDEN SANATÇILARI OKULLARA ÇAĞIRMIYORSUN?

Tarikatlarla protokol yapacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösteren şair Ataol Behramoğlu, “Ey Milli Eğitim Bakanı, sen niye sanatçıları çağırmıyorsun okullara? Niye sanatçıları çağırmıyorsun, neden şairleri çağırmıyorsun? Neden, neden yapıyorsun bunu? Bu bir düşmanlıktır. Ülkemizin düşmanları, Türkiye'nin düşmanları birlikte şu anda siyasi iktidarı oluşturmaktadırlar. Olay bu kadar açık” diye konuştu.

ŞAİR ATAOL BEHRAMOĞLU: HAPSE GİRECEĞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten yargılandığı davayı kaybettiğini ifade eden Behramoğlu, şunları söyledi:

“Mustafa Kemal Atatürk'ün tırnağı olamayacak kişiler, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ta başında. Bunları oradan indirmek bizim ahlak, vicdan, insanlık, yurtseverlik borcumuzdur. Bu arada

şunu da söyleyeyim; 4-5 tane beyefendi hakaret davasından bir tanesi 7 bin TL ceza ile sonuçlandı. Bu parayı ödemeyeceğim ve hapse gireceğim. Eğer İstinaf Mahkemesi'nden, Anayasa Mahkemesi'nden falan dönmezse bu ceza hapse gireceğim ve dünyaya belli bir yaşa gelmiş, gerçekten dünyada Türkiye'yi temsil eden bir şairi hapse atma utancını yaşatacağım bunlara. Dünyaya da, dibimizdeki batı, sosyal demokrat partileriyle, sosyalist partileriyle.. Onlara da bu adamları desteklemenin utancını yaşatacağım”

“YÜZDE 0,1 OY ALSAK YİNE SİZE DİRENECEĞİZ”

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüznü Bozkurt da şöyle konuştu:

“Diyorlar ya her türlü iktidarı kurduk ama kültürel iktidarımızı kuramadık. Bin yıl geçse kuramayacaksınız çünkü olmayan bir şeyin iktidarını kuramazsınız. Eğer sanatınız yoksa, kültürünüz olmaz. Çünkü kültürü biriktiren bu toplumun sanatçılarıdır. Onun için hepiniz her şey olabilirsiniz diyor ya, milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz hatta belki cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız.

Bütün Atatürkçüler adına buradan söylüyorum; vallahi yüzde şu kadar, bu kadar değil yüzde 99,99 oy alsanız ve biz de bu ülkede sadece yüzde 0,1 oy alsak yine size direneceğiz kardeşim. Bu Cumhuriyet'i asla yalnız bırakmayacağız”

“YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN ATATÜRK”

Etkinliğe ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma açılmasına neden olan konuşmasındaki Nutuk alıntısını tekrarladı. Soyer, şunları ifade etti:

“Bu güzelim memlekette varlık sebebimiz olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, onun düşüncesinin teminatı güzel Atatürkçüler hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten tebrik etmek istiyorum, bu görev süresi içerisinde çıtayı o kadar yükselttiniz ki... Hepimiz için teminat duygusunu yaşattınız, iyi ki varsınız kardeşlerim. Bu coşkulu, bu çok kıymetli buluşmaya bize ev sahipliği yapma onurunu verdiniz, çok teşekkür ediyorum. Son olarak; 100 yıl önceydi, memleketi yönetenler gaflet, dalalet ve hıyanet içindeydi... Şimdi sıra bizde: Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın demokrasi! Yaşasın Atatürk!”

Konuşmasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüznü Bozkurt, Soyer'e teşekkür plaketi takdim etti. Konuşmaların ardından sanatçılar sahnede performanslarını sergiledi.

Anka Haber Ajansı